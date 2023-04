« La promesse » : combien coûte chaque épisode de la série RTVE

Début janvier 2023, RTVE a décidé de créer « The Promise » à travers le signal de La 1 avec le slogan de diriger les audiences aux heures de grande écoute de l’après-midi. Même si c’était un pari un peu risqué, chiffres d’évaluation du mélodrame Ils ont montré qu’il s’agissait d’une décision correcte de la part des directeurs de la télévision publique espagnole.

Ça ne fait aucun doute que « La promesse » continue de conquérir le cœur des fans romans et fictions romantiques de tout le territoire ibérique. En fait, la création réalisée par Bambú Producciones a réussi à dépasser toutes les attentes et côtoie déjà d’autres mélodrames tels que « L’amour est pour toujours » et la série télé « Sauve-moi ».

« La promesse » est diffusée du lundi au vendredi sur La 1 (Photo : RTVE)

Ça oui, pour que ce spectacle ait décollé dès qu’il a fallu faire diverses dépenses et investissements qui ne sont pas bon marché du tout dans le monde de la télévision. Pouvez-vous deviner combien TVE elle-même investit par épisode ? Eh bien, ici à MAG, nous vous le disons.

COMBIEN COÛTE CHAQUE ÉPISODE DE « LA PROMESA » ?

Comme l’a révélé TVE elle-même à El Confi TV, la télévision publique alloue une moyenne de 69 952 euros par chapitre dans « La promesse ». Ce coût n’inclut pas la TVA, le montant pourrait donc légèrement augmenter.

Le casting principal de « The Promise » (Photo : RTVE)

Faire des additions et des soustractions Le mélodrame ibérique coûte au total 350 000 euros par semaine pour la télévision d’État, étant l’un des plus chers de toute la grille de contenu de La 1.

ET LE COÛT PAR SAISON ?

Maintenant, si on ajoute les 122 épisodes de la première saisonon peut dire que « La promesse » a coûté la somme faramineuse de 9 753 052 eurosbien que tout ce montant ne provienne pas de la télévision d’État.

Ça oui, Il est à noter que la RTVE couvre un pourcentage qui atteint 8 534 095 eurosun peu plus de 80 pour cent de l’investissement total destiné à la telenovela.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE DE « LA PROMESSE »

Délivré en Espagne via La 1, L’émission est diffusée du lundi au vendredi. et immédiatement après « El Tiempo ».

A cet égard, et compte tenu de la programmation officielle publiée dans le site de la chaînela production démarre aux heures suivantes :