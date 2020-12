Ex-femme de Jonathan Scott: Qui est Kelsy Ully?

L’automne dernier, Jonathan Scott a commencé à sortir avec Nouvelle fille l’actrice Zooey Deschanel. Le couple a été aperçu main dans la main en route pour dîner à Silver Lake, en Californie, et elle s’était récemment séparée de Jacob Pechenik, avec qui elle partage deux enfants.

Bien que beaucoup d’entre nous regardent le Property Brothers pour les conseils de rénovation domiciliaire, la budgétisation et les histoires réconfortantes sur les familles qui trouvent leur maison parfaite, derrière l’écran, la vie personnelle des jumeaux est devenue au centre des préoccupations – en particulier en ce qui concerne leur vie amoureuse.

Drew s’est marié avec un amour de longue date, Linda Phan, lors d’un beau mariage italien en 2018. Mais le frère Jonathan en sait beaucoup sur le chagrin d’amour au milieu de son frère heureux pour toujours, car croyez-le ou non, Jonathan était marié avant.

Qui est l’ex-femme de Jonathan Scott, Kelsy Ully?

Ils se sont mariés en 2007.

À l’été 2007, Jonathan Scott a épousé Kelsy Ully, un planificateur d’équipage pour une compagnie aérienne.

Il a déménagé du Canada à Las Vegas pour être avec elle, mais comme il l’a expliqué dans ses mémoires, Il en faut deux: notre histoire, son travail dans un club de jour a finalement conduit à la dissolution de leur mariage.

Ils se sont mariés pendant deux ans et ensemble pendant plus de sept ans, ce qui a rendu leur divorce encore plus difficile pour l’entrepreneur. Il est tombé dans une dépression peu de temps après leur séparation, au milieu du tournage de la première saison de Property Brothers.

Il a découvert que leur mariage était terminé sur les réseaux sociaux.

Apparemment, Scott a appris sur Facebook que son mariage était terminé. Ully avait supprimé toutes les traces de lui de son profil et changé son statut de relation de marié à vide.

Pour aggraver les choses, les ex ont ensuite passé quatre ans à se battre devant le tribunal pour, de toutes choses, leur maison. La mère de Scott avait rédigé un document juridique, qu’Ully allègue avoir signé sous «la contrainte et le harcèlement».

Le document relatif à la vente de leur maison au Canada. En fin de compte, le document a été confirmé par le tribunal.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi leur mariage avait pris fin, Scott avait une très bonne raison: «Nous étions jeunes, et il y avait une ruée vers ça … Elle voulait se marier le 07/07/07, donc ce n’était pas quelque chose de si naturel arrivé. »

Et malgré leur divorce hostile, il n’a pas de ressentiment. «La scission n’est plus quelque chose sur laquelle je m’attarde, mais pendant une période trop longue et trop sombre de ma vie, c’est pratiquement tout ce que j’ai fait. Cela m’a secoué au plus profond de moi », a-t-il déclaré.

Heureusement, Scott a appris une chose ou deux de son chagrin.

«Je pense que l’une des choses les plus importantes que j’ai apprise est que vous pouvez avoir deux bonnes personnes qui ne sont tout simplement pas bonnes l’une pour l’autre. Je suis heureux que nous ayons découvert cela tôt », a-t-il révélé.

« Vous savez, nous n’avons pas d’enfants ou quoi que ce soit. Et cela m’a vraiment aidé à comprendre ce que je voulais dans une relation. Je ne pense pas que je serais dans la position où je suis maintenant si je n’avais pas les expériences que je J’ai eu le passé », a-t-il ajouté.

Il a retrouvé l’amour peu de temps après la finalisation de son divorce avec Kelsy.

Il devrait plus que jamais tenir compte de ce conseil, surtout après sa séparation avec son ex-petite amie, Jacinta Kuznetsov, productrice de développement à la société de production des jumeaux Scott, Scott Brothers Entertainment, en mars 2018.

Après s’être rencontrés lors d’un gala de charité en 2015, leur romance s’est transformée en quelque chose de spécial. Malheureusement, les deux ont décidé de se séparer et de n’avoir que de bonnes choses à se dire.

Jonathan Scott et Zooey Deschanel ont été liés pour la première fois en 2019.

Cependant, il semble que Scott se soit redressé et ait retrouvé le véritable amour, et cette fois, c’est avec l’actrice Zooey Deschanel.

Scott et Deschanel ont finalement officialisé leur relation sur Instagram en octobre 2019. Le couple a tous deux posté la même photo, où Scott a été vu tenant Deschanel dans ses bras.

Sa légende disait: « Je suis toujours en train de traiter à quel point j’avais peur de ces personnes vêtues de masques effrayants. » Et Scott a lu: «Tellement amusant la nuit dernière. Ce cri aigu n’était pas du tout moi! @UniStudios @HorrorNights #UniversalHHN Je suis également ravi de signaler… personne n’a été frappé! »

Peu de temps avant que le couple ne rende publique leur relation, Scott avait dit qu’il sortait avec quelqu’un, mais n’avait pas révélé qu’il s’agissait de Deschanel.

Il a dit: «Je vois quelqu’un. Je suis une personne très privée, donc je n’en parle généralement pas. C’est vraiment spécial pour moi parce que je suis le gars qui place la barre plus haut dans ce que je recherche chez un partenaire. J’ai été pris un peu au dépourvu. C’était vraiment une agréable surprise.

Zooey Deschanel est récemment apparu dans l’émission HGTV de Property Brothers, Célébrité IOU.

Si vous aviez besoin de plus de confirmation que Deschanel et Scott vont toujours fort, ne cherchez pas plus loin!

L’autre émission HGTV de Drew et Jonathan Scott, Célébrité IOU, est revenu pour sa deuxième saison le 14 décembre et Zooey Deschanel a joué dans la première de la saison.

L’émission suit les frères Scott alors qu’ils réalisent des projets de rénovation domiciliaire pour les familles, les amis et les proches de célébrités, comme Deschanel.

« J’aime passer du temps avec Jonathan plus que tout au monde … il est le meilleur », a déclaré Zooey dans un teaser pour la première de la saison, ajoutant que même si elle adore Jonathan et ses aventures de démolition, elle « préfère le regarder. faites-le de loin … avec des écouteurs. «

Vous pouvez voir de nouveaux épisodes de Célébrité IOU les lundis sur HGTV à 21 h HE.

