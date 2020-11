Pour GamesIndustry, la PlayStation 5 est la véritable nouvelle génération, pas la Xbox Series X

Aujourd’hui, Microsoft inaugure officiellement la transition vers prochaine génération avec la sortie de la Xbox Series X | S. Pourtant, pour la presse, le véritable saut générationnel se fera avec la PlayStation 5 (arrivée en Italie le 19 novembre). La note de tête le dit JeuxIndustrie, qui traite de l’analyse du panorama international du jeu vidéo. Ces dernières semaines, leurs journalistes ont également reçu des consoles de Microsoft et Sony pour leurs critiques habituelles. La tendance commune récompense la PlayStation 5, qui démontre une véritable changement générationnel. Xbox Series X | S en revanche, bien que loués sous divers aspects (en particulier pour le design), ils portent un peu de perplexité.

Pour aller plus en détail, les principaux inconvénients de la PlayStation 5 sont liés à la taille encombrante et au design futuriste qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Rien à dire à la place sur l’expérience, qui démontre précisément le saut tant attendu vers la prochaine génération. « La PS5 attire vos sens pour vous entraîner. Plutôt que de vous offrir une fenêtre sur un autre monde, la PS5 vous place dans un monde que vous pouvez voir, entendre et ressentir comme jamais auparavant », tels sont les mots d’Elise Favis de la Le Washington Post.

Du côté de Microsoft, force est de constater que la société de Redmond s’est davantage concentrée sur le renforcement de l’écosystème Xbox, à travers une transition progressive de la Xbox One vers la Xbox Series, principalement basée sur le service Jeu Passer. C’est un abonnement mensuel qui vous permet d’accéder à une bibliothèque en streaming de centaines de titres constamment mis à jour. Le service vous permet également de jouer sur des consoles, des PC et des appareils mobiles Android directement depuis le cloud. Une opération donc qui portera ses fruits sur le long terme, mais qui atténue partiellement l’enthousiasme typique de la prochaine génération. Rapports JeuxIndustrie: « Nous ne pouvons pas simplement ignorer le fait que Microsoft a fait le choix conscient de s’éloigner des grands sauts entre les consoles, pour s’orienter constamment vers l’écosystème Game Pass. Mais nous ne pouvons pas ignorer que le choix de Microsoft réduit les opportunités en soi. pour exploiter l’excitation du nouveau, ce que recherchent les réviseurs de matériel lorsqu’ils arrivent à leurs conclusions. «