Voici comment savoir si un nouveau mobile est volé ou non

Si le mobile d’occasion que vous venez d’acheter est suspect, utilisez ces méthodes pour savoir s’il a été volé ou non.

L’achat d’un mobile d’occasion ou reconditionné est une bonne option pour obtenir un bon terminal à un prix inférieur à l’original. Cependant, vous devez prendre une série de précautions avant de le faire, car vous pouvez se retrouve avec un mobile volé entre vos mains.

Il existe un processus très simple que vous pouvez effectuer pour savoir si votre prochain mobile est volé ou non, c’est-à-dire pour vérifier son authenticité. Il est évident que personne ne veut être victime d’une arnaque lors de l’achat Avec un appareil de ces caractéristiques, personne ne veut perdre d’argent sur un achat comme celui-ci. Par conséquent, il est préférable de vérifier d’où vient le mobile avant de se lancer dans son acquisition. Voyons comment faire.

Comment savoir si un nouveau mobile est volé ou non

Vous recherchez sur le net, vous trouvez un téléphone d’occasion qui semble idéal et, wham, quand vous le recevez, vous vous rendez compte qu’il est volé. Pour éviter de se lancer dans des affaires illégales, il est préférable de vous vérifiez l’authenticité et la légalité du terminal avant d’acheter.

Bien que vous puissiez penser que c’est un peu compliqué, ce n’est pas le cas, car il existe une procédure qui vous permet d’accéder à une base de données avec laquelle vous pouvez vérifier si le téléphone que vous allez acheter est volé ou non.

Il s’agit de la base de données des plans de numérotation internationaux, spécialisée dans les plans de numérotation liés aux communications mondiales. Cette institution dispose de plusieurs services qui sont gratuits pour un usage personnel et en ligne, l’un d’eux étant la consultation du numéro IMEI du mobile pour voir s’il apparaît sur les listes noires des terminaux volés.

Pour vérifier la légalité via l’IMEI vous aurez évidemment besoin de l’IMEI du téléphone Qu’est-ce que tu vas acheter. Si vous n’avez pas d’accès préalable à votre smartphone, vous devez demander au vendeur documentation pour vérifier ces informations. Dans le cas où le vendeur est digne de confiance, il acceptera de vous le remettre sans aucun problème.

D’autre part, si vous pouvez avoir le téléphone que vous allez acheter entre vos propres mains, vous avez la possibilité de voir l’IMEI par vous-même. Vous pouvez le faire à partir de Paramètres> Informations sur le téléphone, en composant * # 06 # dans l’application téléphone ou dans la boîte à bornes elle-même.

Une fois que vous avez noté l’IMEI du mobile que vous allez acheter, vous devez Suivez ces étapes pour vérifier s’il a été volé ou non:

Entrez dans la section d’analyse IMEI des plans de numérotation internationaux. Entrez l’IMEI dans le champ de texte du mobile que vous allez acheter et cliquez sur « Analyser ». En quelques secondes, les plans de numérotation internationaux vous diront si tout est correct ou non. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran suivante, le Web nous a confirmé que l’IMEI que nous avons entré semble être correct, mais il n’a aucune information sur le téléphone spécifique. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter manuellement les informations afin qu’elles apparaissent dans votre base de données.

Dans le cas où le mobile que vous allez acheter est volé, le site Web vous en informera immédiatement en confirmant que la situation du téléphone n’est pas correcte. Ainsi, vous pouvez éviter un tel achat et échapper à de futurs problèmes. Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreux autres téléphones d’occasion compatibles.

N’oubliez pas que c’est toujours important magasiner dans des friperies de confiance, qui a les opinions de beaucoup plus d’utilisateurs et qu’il vous envoie toute la documentation du smartphone sans difficultés. Vous pouvez donc acheter votre prochain mobile et en profiter en toute tranquillité.

