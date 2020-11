Le Huawei P50 avec Kirin 9000 devrait apparaître au printemps 2021

Le Huawei P50 sera apparemment mis en vente comme prévu au printemps prochain. Malgré les goulots d’étranglement de livraison, le fabricant semble être en mesure d’équiper le smartphone du processeur phare Kirin 9000.

Une nouvelle année approche à grands pas et avec elle un nouveau smartphone phare de Huawei. Le Huawei P50 devrait déjà être en développement et être disponible au premier semestre 2021. Ceci est rapporté par le magazine coréen généralement bien informé The Elec (via Android Authority), citant des initiés.

Les écrans et les processeurs devraient déjà être prêts

Pour l’affichage OLED prévu du P50, le fabricant aurait conclu des contrats de fourniture avec Samsung et LG. La base du smartphone est apparemment la micropuce Kirin 9000 introduite avec le Huawei Mate 40 Pro – aux côtés de l’Apple A14, le seul processeur de 5 nanomètres actuellement utilisé dans le monde.

Le Kirin 9000 provient du propre fabricant de puces de Huawei HiSilicon et a été développé sur la base de l’architecture ARM. Cependant, il pourrait s’agir du dernier processeur ARM que Huawei fabrique lui-même en raison des sanctions américaines en cours.

Combien de temps Huawei peut-il encore proposer ses propres processeurs?

Il y a quelques mois à peine, les experts du secteur ont émis l’hypothèse que les smartphones de la série Huawei Mate 40 pourraient être les premiers et seuls appareils équipés du Kirin 9000. La raison en est que le constructeur sous contrat TMSC ne se voit plus en mesure de fournir à Huawei d’autres puces en raison des sanctions. Mais apparemment le constructeur a les moyens de maintenir la production des processeurs au moins pour le P50.