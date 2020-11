Comment faire évoluer Dye In Ark Survival

Dans le jeu de survie à succès des dinosaures Arche, vous pouvez utiliser un colorant pour colorer divers objets de jeu, comme des armes et des structures. Dans ce guide, nous expliquerons comment fabriquer du colorant et comment l’utiliser.

Comment faire des articles de teinture et de recoloration

En bref, pour fabriquer de la teinture, vous aurez besoin de plusieurs ressources relativement faciles à fabriquer; vous pourriez même en avoir quelques-uns en ce moment assis dans un coffre quelque part. Vous aurez également besoin de l’un de ces matériaux avec une source d’eau en fonction du type de colorant que vous souhaitez fabriquer. Cela dit, consultez la liste ci-dessous pour les matériaux requis.

Une peau d’eau – peut être un pot d’eau ou une cantine, et doit être remplie à au moins 25%.

2 Charbon

1 poudre à canon

1 poudre étincelante

Cependant, si vous souhaitez un colorant de couleur spécifique, vous devrez cueillir des baies car chaque colorant unique nécessite une quantité et un type de baie particuliers. Heureusement, nous avons toutes les exigences énumérées ci-dessous pour vous en fonction du matériel dont ils ont besoin.

Colorants nécessitant une poudre à canon

Tangerine: 7 Amarberry, 7 Tintoberry et 4 Narcoberry.

Forêt: 7 Amarberry, 7 Tintoberry et 4 Narcoberry.

Parchemin: 12 Amarberry et 6 Stimberry.

Rose: 12 Tintoberry et 6 Stimberry.

Ruban: 6 Narcoberry et 12 Stimeberry.

Image: 7 Azulberry, 7 Tintoberry et 4 Narcoberry.

Tan: 4 Amarberry, 1 Azulberr, 7 Tintoberry et 6 Stimberry.

Ciel: 12 Azulberry et 6 Stimberry.

Colorants nécessitant une poudre étincelante

Brique: 12 Tintoberry et 6 Narcoberry.

Cantaloup: 7 Amarberry, 7 Tintoberry et 4 Stimberry.

Cyan: 6 Amarberry, 12 Azulberry et 4 Stimberry.

Magenta: 9 Azulberry et 9 Tintoberry.

Boue: 4 Amarberry, 1 Azulberry et 7 Tintoberry.

Navy 12 Azulberry et 6 Narcoberry.

Olive: 9 Amarberry et 9 Tintoberry.

Ardoise: 12 Narcoberry et 6 Stimberry.

Colorants nécessitant deux charbons

Vert: 9 Amarberry et 9 Azulberry

Bleu: 15, Azulberry.

Orange: 9 Amarberry et 9 Tintoberry.

Noir: 15 Narcoberry

Violet: 9 Azulberry et 9 Tintoberry.

Marron: 6 Amarberry, 3 Azulberry et 9 Tintoberry.

Rouge: 15 Tintoberry

Blanc: 15 Stimberry

Jaune: 15 Amarberry

Rassemblez une bonne quantité des matériaux ci-dessus et placez-les dans une marmite ou une cuisinière industrielle. Démarrez la casserole ou la cuisinière industrielle, puis laissez cuire. Après un certain temps, il fabriquera votre colorant et vous obtiendrez cinq colorants pour chaque lot.