Se détendre! Le masseur de nuque Shiatsu de Medisana dans le test

Est-ce juste moi ou avez-vous aussi tendance à avoir une posture malsaine au bureau à domicile? Cela peut aussi être dû au fait que ma chaise de bureau ergonomique me manque, mais dans tous les cas, j’ai récemment eu plus de tension dans le cou. Mauvais pour moi, mais conditions idéales pour tester de manière désintéressée un masseur cervical.

Un bon massage serait bien sûr encore mieux. Mais alors je ne me permets pas le plaisir aussi souvent que je le voudrais. En alternative, je teste le masseur de nuque Shiatsu NM 890 de Medisana.

Un massage Shiatsu: qu’est-ce que c’est réellement?

Shiatsu est une technique de massage du Japon et une alternative à l’acupression chinoise. Le terme traduit signifie quelque chose comme «pression des doigts». C’est une technique de massage dans laquelle le masseur exerce une forte pression sur les articulations et les muscles avec ses doigts et ses paumes, tout en travaillant également avec son propre poids corporel.

Le massage se concentre souvent sur une certaine zone du corps, mais le Shiatsu adopte une approche holistique: certains points sont stimulés afin d’optimiser le flux d’énergie dans les méridiens du corps. La thérapie Shiatsu a fait ses preuves pour soulager les symptômes du système musculo-squelettique et les états d’épuisement. Il doit également activer les pouvoirs d’auto-guérison du corps et favoriser le processus de guérison en cas de maladie.

Medisana NM 890: Deux kilogrammes de puissance pour le cou

Le masseur de nuque Shiatsu NM 890 de Medisana est spécialement adapté à l’ergonomie du cou – et un gros morceau: il pèse deux bons kilos que le cou doit porter en premier. Cependant, il est possible d’appuyer le dispositif contre l’accoudoir pendant le traitement, par exemple. Cependant, il a glissé rapidement lors de mon test, j’ai donc décidé de ne pas l’utiliser.

Le NM 890 se compose d’une unité de massage compacte à partir de laquelle quatre têtes de massage font saillie, le tout joliment enveloppé dans un couvercle gris. L’appareil de massage Shiatsu fonctionne à l’électricité, la connexion pour le cordon d’alimentation fourni se trouve sur la dragonne gauche. Il faut donc trouver une place près d’une prise électrique. Cependant, le câble est si long qu’il ne devrait pas poser de problème.

Image: © TURN ON 2020

Les têtes de massage sont à l’arrière.



Image: © TURN ON 2020

Le NM 89 fonctionne à l’électricité.



Image: © TURN ON 2020



Maintenant, je place l’appareil sur mes épaules. Les grosses têtes de massage descendent, elles reposent sur les épaules et entourent le cou. Pour qu’ils restent là, je passe mes mains à travers les deux sangles qui pendent de l’appareil comme des oreilles de lapin extra-longues. C’est un peu lourd de réparer le NM 890 en utilisant ces boucles, mais cela fonctionne avec un peu de pratique. Selon le fabricant, vous pouvez également influencer l’intensité du massage, en fonction de la force avec laquelle vous tenez les boucles. Dans la pratique, cependant, cela s’est avéré difficile. Je devais juste avoir une prise ferme sur les sangles pour que le masseur ne tombe pas de mes épaules.

Le NM 890 est assis et prêt à partir. Sur la boucle de gauche, il y a un élément de contrôle avec un bouton marche / arrêt. Après l’allumage, les quatre têtes de massage commencent à pétrir mon cou. Les deux grandes têtes font leur travail directement sur le cou, les deux petites dans la zone des omoplates.

L’appareil de massage peut être commandé via l’écran clair.



Image: © TURN ON 2020

Les deux sangles de retenue maintiennent le NM 890 en place.



Image: © TURN ON 2020



Vitesse, sens du massage et chaleur

Le NM 890 démarre automatiquement au niveau le plus lent lorsqu’il est allumé. Il existe au total trois niveaux que vous pouvez sélectionner à l’aide d’un bouton sur l’élément de commande. Pendant la période de test, j’ai été bien servi avec le niveau le plus lent, les plus rapides n’étaient peut-être pas plus forts, mais je me sentais encore plus intense en raison de la vitesse de rotation plus élevée. Vous pouvez également changer la direction du massage en appuyant sur un bouton, c’est-à-dire de la rotation de droite à gauche et vice versa. Ici, chacun doit décider lui-même ce qui lui convient le mieux. Le déménagement m’a fait du bien. Lorsque j’entoure mes épaules pour me détendre, je me sens plus détendue lorsque je les entoure à la fois vers l’avant et vers l’arrière.

La chaleur est également utile pour soulager les tensions. L’appareil de massage Medisana dispose d’une fonction de chaleur commutable. À mon goût, cela aurait pu être un peu plus chaud. Cette fonction ne peut pas suivre mon oreiller de grain pour le cou, que je réchauffe au micro-ondes. Mais il ne doit soutenir le massage qu’avec chaleur, ce qui est en fait très agréable.

Celui qui veut être détendu doit souffrir …

Lors du premier traitement, j’ai été surpris par l’intensité avec laquelle les boutons de massage me pétrissaient. Je m’attendais à un massage léger et agréable. Mais la première fois que le massage Shiatsu a été carrément douloureux, même au niveau le plus lent. J’ai d’abord dû réaliser que la douleur signifiait que j’avais en fait une forte tension dans le cou. Ces nodules durcis peuvent être éradiqués par la pression et les étirements, et cela fait juste mal – même avec un vrai massage par pétrissage, d’ailleurs.

Les quatre têtes de massage ne sont pas délicates lors du pétrissage.

Après 15 minutes de fonctionnement, le masseur s’éteint. Mais: je n’ai même pas commencé à le prendre aussi longtemps. Après quelques minutes, j’ai toujours éteint l’appareil. Au début, je me suis également retrouvé à plier et à tendre mon dos et mon cou automatiquement pendant le massage afin d’éviter la pression. C’est bien sûr contre-productif. Il est important d’être aussi détendu que possible pendant le traitement. Et au début, j’ai eu plus de symptômes après l’avoir utilisé.

Notez s’il vous plaît: Le masseur ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou par les personnes qui ont un stimulateur cardiaque ou qui ont des articulations artificielles. Il est également déconseillé de l’utiliser en cas de troubles circulatoires et de contusions.

Cependant, c’est tout à fait normal: avec la physiothérapie aussi, mon expérience est que cela empire au début un peu avant de s’améliorer. Et c’est ce qui m’est arrivé avec le masseur Shiatsu de Medisana. Plus je l’utilisais, mieux les muscles de mon cou se sentaient, les nodules se relâchaient et la zone était plus détendue. Cela a rendu le traitement moins douloureux et plus agréable. Il est donc important de ne pas s’attendre à ce que les miracles se produisent rapidement. Le NM 890 ne déploie tous ses avantages qu’après une utilisation répétée. Et je devais dire adieu à l’idée que l’appareil est totalement relaxant et agréable à utiliser.

Perception mitigée entre amis

Comme j’étais curieux de savoir comment le masseur de cou Shiatsu serait reçu par d’autres personnes, je l’ai testé dans ma famille et mes amis. Résultat: certains ont trouvé le massage tout aussi inconfortable qu’au début et voulaient que j’éteigne à nouveau l’appareil rapidement. D’autres ont également été étonnés de la force du travail des têtes de massage, mais ont pu se détendre visiblement. Cela avait probablement à voir avec la façon dont la région du cou était détendue ou tendue chez la personne concernée.

Il a l’air plus détendu qu’il ne l’est: le masseur de nuque Shiatsu de Medisana en fonctionnement.

À propos, selon Medisana, il est également possible d’utiliser le NM 890 sur les épaules, le dos, le ventre ou les cuisses et le bas des jambes. J’ai testé ça aussi. Cependant, j’ai trouvé que la position des boutons de massage est adaptée au cou de sorte que les mouvements de massage sur la colonne lombaire et les jambes sont un peu sans but. La pression peut être ressentie, mais cela n’a pas l’air d’apporter quoi que ce soit. Au moins, le masseur cervical n’a pas fait mal dans ces zones.

Conclusion: pas un vrai massage, mais une bonne alternative

Le masseur de nuque Shiatsu NM 890 de Medisana est une bonne aide pour relâcher les muscles du cou. En cas de forte tension, ce n’est pas indolore, mais ce n’est pas différent avec un massage manuel. Cependant, l’appareil ne peut pas suivre un vrai massage par pétrissage. Cependant, si un massage adéquat n’est pas possible, le NM 890 est une bonne alternative pour rester détendu au bureau à domicile et pour éviter les glissements de disque et autres troubles musculo-squelettiques à long terme.