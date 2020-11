Ready Player Deux premières réactions arrivent alors que des extraits sont mis à la poubelle par les fans

le Prêt joueur deux les premières réactions sont là. Ernest Cline a sorti la suite tant attendue de son roman de 2011 plus tôt cette semaine, et les fans la dévorent alors qu’ils chassent leurs propres œufs de Pâques. Cependant, le livre est-il assez bon pour justifier Prêt joueur deux sur grand écran? Comme c’est le cas pour toutes les critiques, certains lecteurs seront d’accord et d’autres seront en désaccord, mais le consensus général semble être que Cline a fait quelques faux pas cette fois-ci. Il y a SPOILERS pour Prêt joueur deux au dessous de.

#ReadyPlayerTwo est tout ce dont je rêvais pic.twitter.com/C7oocc3QJN – Jacob Mercy (@jacobmercy) 24 novembre 2020

Un fan de Prêt Player One s’est tourné vers les réseaux sociaux pour publier des extraits du nouveau livre. Comme l’ont souligné les utilisateurs des réseaux sociaux, Prêt joueur deux est remarquablement similaire au premier livre puisque Wade se lance à nouveau dans l’une des chasses aux œufs de Pâques de James Halliday. “Je pensais vraiment que vous aviez inventé cela pour gaffe sur ce livre, mais c’est du contenu réel? Wtf”, déclare un fan d’Ernest Cline, ce qui semble être un sentiment partagé par de nombreux fans sur les réseaux sociaux en ce moment.

Il y a une réaction assez chaude à Prêt joueur deux se passe en ce moment. Après avoir lu les extraits, beaucoup de gens ne peuvent pas croire qu’ils proviennent du vrai livre qu’Ernest Cline a écrit. Plus d’un fan de l’auteur pense que le livre a été uniquement écrit pour s’assurer que la suite du grand écran a été faite, en particulier avec encore plus de références à la culture pop que le premier livre. “Attendez. C’est une blague, non? S’il vous plaît, dites-moi que vous avez fait toutes ces captures d’écran, parce que je suis vraiment en train de craquer.”

le Prêt joueur deux L’histoire n’est pas la seule chose qui se fait exploser sur les réseaux sociaux. «Cela fait des semaines que je me tourmente si je ne pense pas que ce que j’ai écrit était à la hauteur. C’est un auteur qui n’est pas seulement publié, il est si largement lu que putain Spielberg a adapté son livre, et il est juste dire des noms de choses », a déclaré un lecteur mécontent. Certains fans d’Ernest Cline se sont lancés dans des complots, choisissant de croire que le livre tant attendu était en fait un fantôme écrit par une communauté Reddit.

Ernest Cline a écrit Prêt joueur deux, pas certains écrivains fantômes de médias sociaux. Comme c’est le cas avec à peu près tout, certaines personnes vont adorer ce que Cline a fait et ont hâte de voir la suite sur grand écran. D’autres vont détester le livre et espérer qu’il ne sortira jamais en salles. Avec des réactions comme celles mentionnées ci-dessus, l’idée d’une suite pourrait ne pas être dans les cartes. Les fans du premier livre ont été mécontents de ce que Steven Spielberg a réalisé pour l’adaptation, il sera donc intéressant de voir si la suite se produit ou non. Prêt joueur deux peuvent être achetés chez Penguin Random House. Les tweets ci-dessus et ci-dessous présentent des éléments réels de l’histoire, alors considérez-vous comme averti.

Je pensais vraiment que vous aviez inventé cela pour gaffe sur ce livre, mais c’est du contenu réel? Wtf – Kurzengood !!! (@CurusKeel) 24 novembre 2020

Est-ce qu’il vient de laisser la saisie semi-automatique écrire tout son livre? – Jason Total Landscaping (@devatrox) 24 novembre 2020

Mec est-ce réel? – Vince Mancini (@VinceMancini) 24 novembre 2020

Pourquoi cela se lit-il comme Patrick Bateman parlant de Huey Lewis et des nouvelles – Entreprise Radroach (@bizradroach) 24 novembre 2020

Cela fait des semaines que je souffre si je n’ai pas l’impression que quelque chose que j’ai écrit était à la hauteur. C’est un auteur qui n’est pas seulement publié, il est tellement lu que putain de Spielberg a adapté son livre, et il ne fait que dire des noms de choses. – Lars Andersen (@LKJAndersen) 24 novembre 2020

Uhuh, uhuh. Question si indépendante: comment puis-je me rendre analphabète? – Bad-eleine (@pbAstronaut) 24 novembre 2020

Attendez. C’est une blague, n’est-ce pas? S’il vous plaît dites-moi que vous avez fait toutes ces captures d’écran, parce que je suis vraiment en train de craquer. – Andy Rattinger: Agent de MASK (@Rattinger) 24 novembre 2020

Comment écrire cette merde et ne pas faire tout de suite. – Russell Beeves (@WerewolfLiker) 24 novembre 2020

Omg c’est juste une liste de références encore et encore. – Axton10_61 (@ Axton10_61) 24 novembre 2020

C’est une fanfiction glorifiée, je jure devant Dieu. Je pourrais honnêtement écrire un meilleur roman sur les mascottes de la LNH – Rusty Ralston dit que Black Lives Matter (@ Rusty13Ralston) 24 novembre 2020

Il se lit comme si c’était ghostwritten par Reddit – John Hannon (@john_hannon) 24 novembre 2020