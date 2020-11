Le grand requin blanc Unama’ki repéré au sud de Miami

Selon NBC Miami, l’un des plus grands requins blancs jamais marqués vient de nager au sud de Miami, en Floride.

Unama’ki a « sonné » à 5 h 46 HE au large de Key Largo, au sud de Miami, jeudi 5 novembre, ce qui signifie que sa nageoire dorsale a brisé la surface de l’eau, envoyant un signal à un satellite, alertant les chercheurs de ses allées et venues, selon un précédent article de Florida Today.

Unama’ki a été marqué pour la première fois en Nouvelle-Écosse en septembre; dans la langue indigène du peuple Mi’kmaq, son nom signifie «pays du brouillard». Avec une longueur de 15 pieds et 5 pouces (4,7 mètres) et un poids de 2076 livres (942 kilogrammes), elle est le deuxième plus grand requin blanc jamais marqué par Ocearch, une organisation à but non lucratif qui marque et suit les grands animaux marins.

Mais elle n’est pas la seule bête impressionnante là-bas. Les grands requins blancs sont les plus gros poissons prédateurs de la planète et atteignent en moyenne 4,6 m (15 pieds), selon National Geographic. Certains pèsent jusqu’à 5 000 livres. (2268 kg) et atteindre plus de 20 pieds (6 m).

Il y a plus d’un mois, des chercheurs d’Ocearch ont également découvert et marqué un grand requin blanc femelle de 17 pieds de long (5 m) pesant 3541 livres. (1 606 kg) – au large des côtes de la Nouvelle-Écosse qu’ils appelaient la «reine de l’océan», selon un précédent rapport de 45Secondes.fr. Elle a été officiellement nommée Nukumi, en l’honneur d’une grand-mère légendaire et sage du peuple autochtone Mi’kmaq.

Les grands blancs sont classés comme «vulnérables» par l’Union internationale pour la conservation de la nature. En tant que principaux prédateurs de l’océan, «les grands requins blancs sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes et au maintien de la biodiversité», selon Ocearch.

Les chercheurs espèrent qu’Unama’ki les mènera vers un site où elle accouche et révélera ainsi une nurserie de requins blancs jusqu’alors inconnue, selon Ocearch.

Mais la localisation des grands requins blancs n’est pas toujours claire. Les majestueuses créatures marines ne peuvent être suivies qu’une fois qu’elles ont brisé la surface, et chaque requin a tendance à passer un temps différent à la surface, selon Ocearch.

Vous pouvez suivre les allées et venues d’Unama’ki, ou du moins chaque fois qu’elle brise la surface, ici.

