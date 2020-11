Ils présentent le documentaire « Los Jaivas: Todos Juntos » et peuvent être vus partout dans le monde | 45S

À une époque où nous devons être plus unis que jamais, c’est un grand message pour toute la communauté qui unie ses forces pour un avenir meilleur. Du monde entier, vous pouvez profiter de la spéciale «Los Jaivas, Todos Juntos», un hommage émouvant au groupe chilien qui passe en revue une partie de leur immense carrière musicale, avec des histoires de vie, des témoignages et du matériel jamais vu auparavant.

Il ne fait aucun doute que Los Jaivas est considéré comme le groupe de rock le plus important de l’histoire du Chili. Ses membres nous emmènent dans un voyage psychédélique à travers leur propre histoire, jamais racontée auparavant. Sans aucun doute, ce documentaire sera un véritable festin musical pour le plus grand plaisir de tous ses fans, pour le peuple latino-américain et le monde entier.

A partir des archives les plus intimes enregistrées par les caméras de ses membres tout au long de son histoire, ce groupe d’amis nous emmènera dans un voyage cosmique d’amour, de persévérance, de surmonter la mort à travers leur travail qui transcende les générations.

«Il ne nous est pas venu à l’esprit que la grâce de se réunir pour faire de la musique durerait définitivement toute une vie. Nous célébrons 57 ans de carrière musicale et c’est très excitant d’arriver à ce moment. Comme l’a dit René Olivares, «vieillir ensemble» est très sublime, sachant que nous avons pu passer toute notre vie à nous consacrer à la musique, à l’art, à nos familles, à notre chilien chilien et à l’Amérique du Sud. C’est passionnant de revoir ces images et de retrouver des moments qu’on n’avait jamais vus auparavant, car le plus incroyable, c’est que les archives sont rassemblées au fil des ans et que de nombreux objets, photographies, films restent pratiquement invisibles », souligne Eduardo Parra, claviériste du groupe.

Juanita Parra, fille du batteur fondateur du groupe Eduardo Parra, a parlé de ce projet.

«L’idée de réaliser cette œuvre audiovisuelle est née et a été conçue lors d’une réunion que nous avons eue dans mon département en 2013. Sergio Lagos nous a approchés pour parler de cette idée, nous exciter, nous dire sa vision d’où il a vu le besoin qui existait cet audiovisuel qui racontera cette histoire très différente. D’un autre côté, de ma vision très optimiste, c’est que ce que l’on voit à travers cet audiovisuel est défavorable qu’il ait été de continuer avec le projet, de faire face à la dure réalité que les êtres humains quittent cette dimension sans demander ni notifier. les autres. Nous avons été confrontés à cela et à tant d’autres choses, cependant, c’est très agréable de voir enfin l’illusion, l’espoir. Trouve un chemin positif, plein de lumière, se connectant enfin à l’univers grâce à cette lumière et nous permettant également de vivre de très beaux moments. Nous sommes heureux et c’est très émouvant de revoir l’histoire, les moments douloureux mais aussi les bons souvenirs », a-t-il déclaré.

La fonction unique, en streaming, aura lieu ce samedi 7 novembre à 20h30 au Chili. Les billets peuvent être achetés sur puntoticket.com, après inscription sur le site en tant qu’utilisateur étranger et avec paiement par cartes internationales.

VALEUR: 2900 € (pesos chiliens) + frais de service

