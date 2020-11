iPhone 12 contre iPhone 12 mini: ce sont les différences

Vous avez pu commander l’iPhone 12 depuis la mi-octobre, et maintenant Apple a également lancé des ventes anticipées pour l’iPhone 12 mini. Nous avons comparé les deux appareils et vous expliquons quelles sont les différences.

Lors de son événement Apple en octobre 2020, Apple a présenté pour la première fois quatre nouveaux iPhones, dont un iPhone 12 mini en plus du modèle de base de l’iPhone 12. Cupertino a choisi le nom très délibérément. Ce n’est pas un modèle allégé, c’est-à-dire une version allégée du 12, mais un appareil équivalent – il est juste beaucoup plus petit. Mais il y a encore quelques différences.

Table des matières

Taille: Aide, mon iPhone rétrécit

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont – cela ne devrait surprendre personne – de tailles différentes:

iPhone 12 mini: 131,5 mm (hauteur) x 64,2 mm (largeur) x 7,4 mm (profondeur), 133 g

131,5 mm (hauteur) x 64,2 mm (largeur) x 7,4 mm (profondeur), 133 g iPhone 12: 146,7 mm (hauteur) x 71,5 mm (largeur) x 7,4 mm (profondeur), 162 g

différences: Le mini modèle est environ un centimètre et demi plus petit et aussi le plus léger de tous les iPhones actuels.

Conception: à nouveau avec des bords rugueux

Apple utilise un simple boîtier en aluminium pour l’iPhone 12. Le cadre mat présente des bords rugueux, comme vous le savez déjà depuis la quatrième et la cinquième génération. Le dos est en verre. À l’avant, Apple reste fidèle à lui-même et continue de s’appuyer sur une large encoche qui abrite la caméra frontale et les composants pour Face ID. Le renfoncement de l’écran semble être de la même taille, les différences sont au maximum de l’ordre du millimètre.

différences: Non. À l’exception de la différence de taille, les deux appareils semblent identiques.

Affichage: qualité premium

L’énorme différence de taille a naturellement un impact sur l’écran, qui est protégé par une façade robuste «Ceramic Shield». L’écran de l’iPhone 12 mesure 6,1 pouces (2340 x 1080 pixels), tandis que l’iPhone 12 mini ne mesure que 5,4 pouces (2532 x 1170 pixels) – de nos jours, vous trouverez rarement des écrans aussi petits.

Apple a installé un panneau OLED avec une luminosité maximale de 1200 nits dans les deux appareils. Vous pouvez vous attendre à des couleurs vives et contrastées en qualité HDR avec un ton noir riche.

différences: L’écran du mini est plus petit de 0,7 pouce et sa résolution est légèrement inférieure. Le nombre de pixels est relativement plus élevé (476 ppp contre 460 ppp). En pratique, vous ne devriez remarquer aucune différence en termes de netteté de l’image.

L’iPhone standard et son petit frère ont une double caméra (© 2020 Apple)

Réalisation: Apple, montrez-la à tout le monde

Le cœur de la nouvelle génération d’iPhone est une puce A14 Bionic. Selon Apple, le processeur est le plus rapide d’un smartphone. Lors d’un premier test de vitesse, l’iPhone 12 Pro a en fait obtenu la première place. Selon les rapports, il y a 6 Go dans ce modèle, tandis que les chipsets de l’iPhone 12 (mini) auraient « seulement » 4 Go. Les deux devraient également être des géants de la performance. Aucun autre fabricant ne réussit aussi bien à coordonner les logiciels et le matériel.

différences: Non.

Appareil photo: deux objectifs doivent suffire

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini contiennent chacun une double caméra. Il y a une encoche selfie à l’avant de l’encoche. Voici comment la configuration est composée:

Lentille principale : 12 MP, ouverture f / 1.6, 5p, stabilisation optique de l’image (OIS)

: 12 MP, ouverture f / 1.6, 5p, stabilisation optique de l’image (OIS) Ultra grand angle : 12 MP, ouverture f / 2.4, 7p, champ de vision de 120 degrés, correction de l’objectif

: 12 MP, ouverture f / 2.4, 7p, champ de vision de 120 degrés, correction de l’objectif Caméra frontale: 12 MP, ouverture f / 2.2

Également à bord, un zoom numérique jusqu’à cinq fois, un mode nuit optimisé, Deep Fusion et Smart HDR 3. Vous pouvez enregistrer des vidéos HDR avec Dolby Vision jusqu’à 30 ips. Un maximum de 60 ips est possible pour les enregistrements 4K. Ici, le grand angle prend en charge avec OIS; ne s’applique pas à la lentille frontale.

différences: Non.

Le mode nuit peut évidemment faire beaucoup (© 2020 Apple)

Batterie et recharge: MagSafe, une déception avec le mini?

L’iPhone 12 aurait une batterie de 2815 mAh, l’iPhone 12 mini offrirait 2227 mAh, selon les données de l’autorité de certification brésilienne des technologies sans fil. Apple lui-même ne divulgue généralement pas les capacités de la batterie, mais plutôt les durées d’exécution pour la lecture vidéo et audio:

iPhone 12 mini

jusqu’à 15 heures de lecture vidéo

jusqu’à 10 heures de lecture vidéo (en streaming)

jusqu’à 50 heures de lecture audio

iPhone 12

jusqu’à 17 heures de lecture vidéo

jusqu’à 11 heures de lecture vidéo (en streaming)

jusqu’à 65 heures de lecture audio

Vous pouvez charger la batterie avec jusqu’à 20 watts jusqu’à 50 pour cent en une demi-heure. L’alimentation électrique nécessaire n’est pas comprise dans la livraison. Jusqu’à 15 watts sans fil sont possibles via MagSafe. Par quoi vous devez faire des compromis avec le mini. Une charge sans fil avec un maximum de 7,5 watts est possible sans MagSafe.

différences: Apple a utilisé l’espace de l’iPhone 12 pour une batterie plus grosse et MagSafe semble être plus rapide que le Mini.

Tous les iPhone 12 sont protégés contre l’eau et la poussière selon IP68 (© 2020 Apple)

5G: le futur c’est maintenant

Tous les modèles d’iPhone 12 prennent en charge la 5G. Dans ce pays, les appareils couvrent la gamme inférieure à 6 GHz. Ce n’est qu’aux États-Unis que les modèles prennent également en charge le mmWave nettement plus rapide, qui, cependant, a une portée plus courte.

différences: Non.

Prix ​​et couleurs: il doit être coloré

Apple demande également un prix plus bas pour l’appareil beaucoup plus petit. Il n’y a aucune différence dans les options de taille de mémoire et de couleurs:

iPhone 12 mini

Des prix : 778 euros (64 Go de stockage), 827 euros (128 Go), 944 euros (256 Go)

: 778 euros (64 Go de stockage), 827 euros (128 Go), 944 euros (256 Go) Couleurs: Blanc, noir, bleu, vert, rouge

iPhone 12

Des prix : 876 euros (stockage 64 Go), 925 euros (128 Go), 1042 euros (256 Go)

: 876 euros (stockage 64 Go), 925 euros (128 Go), 1042 euros (256 Go) Couleurs: Blanc, noir, bleu, vert, rouge

différences: Le plus petit modèle coûte environ 100 euros moins cher dans chaque version de mémoire. La palette de couleurs est la même.

Quelle couleur préférez-vous? Apple propose une bonne sélection (© 2020 Apple)

Conclusion: l’embarras du choix

N’est-ce pas agréable d’avoir le choix? Avec l’iPhone 12, Apple vous propose un modèle standard convaincant dans sa série, déjà relativement maniable avec son écran de 6,1 pouces. Mais si vous l’aimez vraiment compact – et que l’appel pour des appareils plus petits est de plus en plus fort – vous devriez acheter une vraie miniature. La chose merveilleuse à ce sujet: Apple a simplement réduit son modèle de base sans supprimer aucune fonctionnalité.

Les différences entre les deux appareils sont donc très gérables. En plus de la taille, seule la batterie mérite d’être mentionnée, qui est un peu plus petite sur l’iPhone 12 mini. Le fait que le prix (environ 100 euros) soit également plus bas est un effet secondaire important. Le plus gros inconvénient est peut-être que les jeux, les films et les vidéos sont aussi de bonne qualité sur le Mini que sur l’iPhone 12, mais regarder et jouer sur un écran plus grand est beaucoup plus amusant.