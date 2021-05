Le docteur Strange Writer révèle pourquoi le réalisateur original a renoncé au multivers de la folie

Au cours d’une décennie de sa domination au box-office, une question qui a persisté concernant le MCU est de savoir dans quelle mesure ses films sont le résultat de la vision personnelle de réalisateurs individuels et quelle part de ce que le public voit est le résultat d’un studio expert. l’ingénierie sous la direction du showrunner MCU Kevin Feige. C. Robert Cargill a co-écrit le premier Docteur Strange film avec le réalisateur du film Scott Derrickson.

Mais le duo a laissé la suite prévue, Docteur Strange dans le multivers de la folie, à mi-chemin de la production. Dans une interview avec CinemaBlend, Cargill a expliqué que Derrickson avait initialement l’intention de diriger le Docteur Strange suite, et même repoussé un projet personnel, le film Le téléphone noir, pour s’adapter à son emploi du temps pour le film MCU.

«C’était des différences créatives. [Scott Derrickson] voulait faire un film et Marvel voulait faire un autre film. Alors il s’est assis là et a dit: « Eh bien merde, j’ai ce super scénario que j’ai écrit avec Cargill, et dont je suis vraiment fier. » Nous allions en fait aller voir d’autres réalisateurs pour Le téléphone noir, et Scott était comme, il m’a appelé et a dit: « Mec, je dois faire ce film. Ça doit être mon film, je dois faire ça. Ça te dérange d’attendre après que j’en ai fini avec [DoctorStrange 2], et il voulait vraiment m’amener sur Étrange ainsi que. Mais dans le cas où cela ne se produirait pas, il a dit: « Ça vous dérange d’attendre? » Et je me suis dit: « Vous savez quoi, si vous ressentez cela passionnément à ce sujet, non. J’attendrai quelques années pour faire ce film. ‘ »

Malheureusement, il est vite apparu que le genre de Docteur Strange le film que Derrickson avait l’intention de faire avec la suite était trop sombre pour le MCU. Et ainsi, Derrickson est parti Docteur Strange dans le multivers de la folie, et Sam Raimi a été amené à sa place pour diriger le projet. Selon C. Robert Cargill, Derrickson était déchiré entre le Docteur Strange suite et Le téléphone noir, mais a finalement choisi de faire le plus petit film sur lequel il avait un contrôle créatif complet.

« C’est descendu à Scott, et Scott a dit: ‘Eh bien, je peux faire ce film sur lequel je compromets ce que je voulais faire, ou je pourrais faire Le téléphone noir», et il dit:« Vous savez, je veux faire un film avec Cargill. Je vais faire Le téléphone noir». C’était, comme il l’a dit publiquement, c’était un choix difficile de partir Étrange derrière; mais il était plus facile d’avoir un film qu’il attendait avec impatience. Et puis l’expérience a été tellement géniale que nous sommes tellement fiers et heureux de ce que nous avons fait. «

Il sera intéressant de voir comment le Docteur Strange La franchise traite de la perte du duo scénariste-réalisateur qui a défini l’incursion initiale du personnage dans le MCU. Réalisé par Sam Raimi, Docteur Strange dans le multivers de la folie met en vedette un casting principal composé de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez. Le film arrive en salles le 25 mars 2022. Cette nouvelle arrive de CinemaBlend.

Sujets: Doctor Strange 2, Doctor Strange