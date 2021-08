Les créateurs d’Outer Banks taquinent la romance de JJ et Kiara dans la saison 3

in







Préparez-vous pour la romance tant attendue de JJ et Kie dans la saison 3 d’Outer Banks !

Banques extérieures‘ Le département romance est peut-être dirigé par l’histoire d’amour Pogue vs Kook de John B et Sarah Cameron, mais les fans de la série sont tout aussi fortement investis dans le triangle amoureux qui se prépare entre Kiara, JJ et Pope.

Dans la première saison de l’émission, les téléspectateurs ont regardé Kiara (Madison Bailey) partager des baisers avec John B (Chase Stokes) et Pope (Jonathan Daviss), mais c’est la chimie entre Kie et JJ qui a laissé certains fans les supplier de se connecter dans la saison 2.

Bien que cela ne soit jamais arrivé, il semble maintenant Banques extérieures la saison 3 donnera enfin aux expéditeurs JJ/Kie tout ce qu’ils ont toujours voulu. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke ont révélé que la relation de JJ et Kiara sera explorée plus en détail dans la saison 3.

Est-ce que JJ et Kiara se réuniront dans Banques extérieures?

JJ et Kiara se retrouveront-ils dans la saison 3 d’Outer Banks ? Image : Netflix

Parlant de la dynamique romantique parmi les Pogues, Josh Pate a déclaré à la publication: « La romance pour adolescents et le feuilleton pour adolescents sont une grande partie du spectacle. Nous voulions explorer la relation Kie-Pope mais évidemment, nous sommes conscients de ce que ressentent les fans à propos de JJ et Kie.

« Nous voulions le taquiner pour la troisième saison. Nous ne voulions pas le faire immédiatement, mais nous voulons vraiment le faire simplement parce que cela nous a pris par surprise, comme la réaction du public à JJ et Kiara et l’enracinement pour cette romance. Nous avons donc été immédiatement ouverts à cela, car cela semble être une idée intéressante à explorer mais nous l’avons en quelque sorte laissé pour la saison 3.

Burke a ajouté: « Nous ne voulions pas non plus écarter Pope et Kiara, nous avions tout construit et nous voulions laisser cela se dérouler. »

JJ et Kiara ont uni leurs forces dans la finale de la saison 2 d’Outer Banks. Image : Netflix

Banques extérieures La saison 2 a vu Pope et Kiara explorer leur relation après leur baiser à la fin de la saison 1.

Dans l’épisode 4, le couple se faufile ensemble pour se connecter, mais c’est immédiatement gênant lorsqu’ils retournent chez les autres le lendemain matin. Dans un épisode ultérieur, Kie explique à Pope que c’était étonnamment étrange et qu’elle ne savait pas quoi dire à Pope après. Pope accepte à contrecœur avec Kie que leur amitié est plus importante, mais il est clair qu’il a toujours des sentiments profonds pour elle.

La fin de la saison 2 voit les Pogues (John B, Sarah, JJ, Pope, Kie et maintenant Cleo) échoués sur une plage d’une île déserte au milieu des Caraïbes. On dirait que toute la situation pourrait rapprocher JJ et Kie…

La règle « Pas de macking Pogue-on-Pogue » est OFFICIELLEMENT par la fenêtre!

Pour en savoir plus Banques extérieures nouvelles et mises à jour, cliquez ici.

