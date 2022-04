Only Murders in the Building 2: bande-annonce et date de première confirmées sur Star +

ÉTOILE+

La série avec Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short reviendra pour une deuxième saison. Passez en revue les avancées et le sujet du nouvel épisode de cette pure fiction mystérieuse.

© Étoile+Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short jouent dans Only Murders in the Building.

Si vous vous considérez comme un amateur de mystère et de comédie, il y a une fiction parfaite pour vous : Seuls les meurtres dans le bâtiment. Créé par Steve Martin et John Hoffman, la série est devenue la proposition idéale pour ceux qui aiment les histoires de crime et un groupe de suspects qui nous oblige à douter de l’innocence de chaque personnage. Bonne nouvelle pour eux tous : le Deuxième Saison Il a déjà une date de sortie et très bientôt il reviendra sur Étoile+.

Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short sont les protagonistes de la série qui suit trois inconnus qui partagent une obsession pour les histoires de meurtre. Et tout va changer quand soudain ils se retrouvent impliqués dans l’un d’entre eux. Une mort inattendue survient dans un immeuble de l’Upper West Side de New York et, étant voisins, ils se réunissent pour partager leur connaissance des vrais crimes afin de découvrir la vérité.

Ce n’est pas tout! Parce qu’ils s’occupent de documenter votre cas dans un Podcast, découvrant ainsi les secrets du bâtiment. Les mensonges ne manquent pas entre eux, ce qui les oblige à déchiffrer au plus vite les indices et à découvrir s’il y a un meurtrier vivant dans le groupe. l’intrigue de Seuls les meurtres dans le bâtiment est tombé sous le charme des abonnés de Star+ qui ont rapidement insisté pour un nouveau volet qui a eu son annonce officielle.

Le retour de la fiction policière est prévu pour la prochaine 28 juin et ses avancées sont plus que prometteuses. Cette fois, l’histoire tournera autour de Bunny Folger, le président du conseil de construction d’Arconia, qui vient de mourir, choquant tous les voisins. En ce sens, Charles, Oliver et Mabel vont devoir à nouveau faire équipe pour démasquer le meurtrier.

Que va-t-il se passer ? La série originale Star + comportera trois points clés qui se transformeront en complications malheureuses pour le trio. D’abord, ils seront impliqués dans le meurtre de Bunny. Ils deviendront alors le thème du podcast qui rivalisera avec le vôtre. Et comme si cela ne suffisait pas, ils devront faire face à un groupe de résidents de New York qui croient qu’ils sont les vrais tueurs.

