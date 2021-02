Qu’est-ce que Valheim, le jeu vidéo viking qui conquiert Steam

Avec la pandémie en cours jeux vidéo ils gagnent plus de place dans la vie quotidienne des gens. Ce sont avant tout les titres multijoueurs en ligne qui augmentent leur diffusion, grâce à la possibilité de toucher virtuellement des amis et des connaissances pour réaliser une activité ensemble. Il se souviendra du rôle joué par Animal Crossing: New Horizons lors du verrouillage du printemps 2020. Cela explique également pourquoi, quelque temps après leur sortie, des titres comme le populaire Among Us et le jeu de survie plus difficile Rust ont soudainement explosé pour devenir réalité et propre. les tendances.

Si dans ces deux derniers cas l’influence exercée par les streamers et les créateurs de contenu est évidente, le dernier jeu vidéo du moment est une nouvelle version, qui en seulement deux semaines après son lancement a dépassé les 2 millions de téléchargements. C’est à propos de Valheim, jeu de rôle en ligne (RPG) qui s’inspire de la mythologie nordique. Développé par Porte de fer Ab et publié par Publication de taches de café, Valheim est disponible sur Steam en Accès anticipé ou accès anticipé, c’est-à-dire jouable pendant son développement pour recueillir les commentaires des utilisateurs.

Par conséquent, malgré la structure provisoire et en cours d’amélioration, le jeu Iron Gate Ab rencontre un grand succès auprès des joueurs et joueurs PC. Voici en détail en quoi consiste Valheim. Le but du jeu est d’obtenir accès à Valhalla, le royaume divin gouverné par Odin où les plus courageux se battent et boivent jusqu’à l’arrivée de Ragnarok. Le titre reprend alors la mythologie nordique pour amener ceux qui jouent dans un monde ouvert ou monde ouvert procédural – c’est-à-dire que cela change en fonction des situations de l’utilisateur individuel – plein de pièges et de dangers tirés des mythes de l’Asi.

Pour faire face à ces dangers, il est nécessaire de développer son caractère, qui peut être masculin ou féminin selon les besoins du joueur. Pour ce faire, il ne suffit pas d’obtenir de nouvelles armes et armures, mais il est nécessaire de trouver des ressources utiles pour développer votre colonie viking, faire des raids, conquérir, survivre. A Valheim il y en a bien un composante de survie lié à la fatigue, la faim et le froid. Tout cela peut être fait en solo, mais il y en a aussi un mode coopératif multijoueur, qui implique une collaboration entre plusieurs utilisateurs.

Valheim est disponible sur Steam au prix de € 16,79 et, comme mentionné au début, il remporte un franc succès: l’objectif est désormais d’atteindre 3 millions d’utilisateurs depuis son lancement. Le jeu en ce moment il n’est pas disponible en italien, mais si Valheim grandit parmi le public en Italie, il n’est pas impossible d’imaginer un futur lieu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂