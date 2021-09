Le geste de Jimmy Fallon à Rami Malek dans quelques souvenirs

La télévision nord-américaine et le monde du divertissement sont dominés par deux personnalités qui reçoivent la quasi-totalité des célébrités de Hollywood ils doivent raconter leur nouveau film. Il s’agit de Jimmy Kimmel, l’un des derniers chanceux à diriger une cérémonie en direct du oscar, et Jimmy Fallon. Les Jimmy sont ceux qui établissent qui sont les acteurs et actrices qui doivent être considérés, à travers de grandes interviews dans leurs programmes en NBC et abc.

Jimmy Fallon est toujours très gentil avec ses invités. (Getty)



Il y a quelques années, Rami Malek était en tant qu’invité de Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. Il était en train de promouvoir le film pour lequel il a fini par remporter un oscar en tant que meilleur acteur, Rhapsodie bohémienne. L’interview, comme toutes celles que l’on voit habituellement dans les Tomber sur, a commencé par une démonstration de proximité de l’animateur, qui a fait savoir à son invité qu’il avait vu le film et qu’il l’avait aimé.

« A un moment, tu joues du piano allongé, sur le dos, les mains croisées », je lui demande Jimmy Fallon à Rami Malek en rapport avec l’une des scènes compliquées de Rhapsodie bohémienne. « Alerte spoil »l’acteur qui a joué Freddie Mercury, et immédiatement vous pouviez voir l’inconfort de Jimmy Fallon, qui a essayé de s’en sortir avec des excuses. En fond sonore, le public présent n’a pu s’empêcher de rire.

Rami Malek a remporté l’Oscar pour son travail en tant que Freddie Mercury. (IMDb)



En voyant la réaction de Tomber sur, Rami Malek il a compris qu’il avait peut-être été très dur avec son hôte et réussit à lui prendre la main comme signe que cela n’avait pas été si grave. A ce moment-là, la réaction du chauffeur s’est manifestée qui ne pouvait cacher son mépris. La vidéo est devenue une sensation virale et Youtube peut être trouvé sous le titre « Ne touchez jamais la main de Jimmy Fallon », où il a déjà plus de 14,2 millions de vues, et vous pouvez le voir ci-dessous.







No Time To Die, la prochaine grande première avec Rami Malek

Avec Monsieur Robot et Rhapsodie bohémienne comme de grands exposants de leur travail, Rami Malek s’est imposé comme l’un des acteurs les plus recherchés de l’industrie. Grâce à ces projets, il a réussi à faire partie de l’une des sagas les plus aimées de tous les membres de Hollywood: James Bond. Au Pas le temps de mourir, le dernier film qui aura Daniel Craig dans le rôle de l’espion britannique, Rami sera le méchant, connu sous le nom Lyutsifer safin.







C’est un film qui devait initialement sortir en 2019 et a été reporté au début de 2020, mais en raison de la pandémie, il a dû être reprogrammé. Après plusieurs retards, tout indique que le mois prochain il sortira en salles Pas le temps de mourir. Dès lors, il ne restera plus qu’à spéculer sur qui deviendra le nouveau James Bond.