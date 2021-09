Disney empêche Frank Oz de travailler à nouveau avec les Muppets

Il n’y a aucun doute sur le grand impact culturel que « The Muppets » a eu, peut-être la création la plus importante dans la carrière de l’acteur et marionnettiste Jim Henson, bien que la croissance de ces personnages n’aurait pas été la même sans les contributions du cinéaste Frank Oz, qui a travaillé aux côtés de Henson dans le développement de « The Muppets Show ».

« Les Muppets » appartiennent désormais à Disney, qui, depuis leur acquisition en 2004, a cherché divers moyens pour que ces personnages retrouvent leur pertinence auprès du public, comme la production des films « Les Muppets » et « Les Muppets les plus recherchés », qui ont engendré une sitcom sur ABC, qui a été annulée après sa première saison.

Avec la sortie d’un reboot de la série animée « Muppet Babies », une série de courts métrages intitulée « Muppets Now » et un prochain spécial Halloween en crossover avec l’attraction Disneyland « Haunted Mansion », il ne semble pas y avoir de grands projets pour le extension de la franchise.

A noter que Frank Oz était la voix originale de certains des personnages créés par Henson, comme Miss Piggy ou Fuzzy the Bear, donc les commentaires du réalisateur sont décourageants, qui assure que Disney ne veut pas de sa participation directe au nouvelles productions de la franchise.

Dans une récente conversation avec The Guardian, Oz a expliqué que les dirigeants de Disney ne voulaient plus qu’il fasse partie de « The Muppets », assurant que la société n’avait jamais compris les personnages et que ce sont leurs marionnettistes d’origine qui ont assuré leur succès.

« Il s’agit d’artistes qui s’aiment et qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années », a-t-il commenté. Interrogé sur son absence de la franchise, Frank Oz a répondu : « J’adorerais refaire les Muppets mais Disney ne veut pas de moi, et Sesame Street ne m’a pas demandé de le faire depuis dix ans. »

Ils ne m’aiment pas parce que je ne suis pas les ordres et je ne ferai pas le genre de Muppets auxquels ils croient.

Quant aux nouveaux interprètes derrière les Muppets, Frank Oz n’a pas grand-chose à dire à ce sujet : « Il n’y a pas d’âme là-bas. L’âme est ce qui fait grandir les choses. Mais ils me manquent et je les aime. » Le réalisateur souligne que ces personnages étaient terminés lorsque Disney les a achetés, et qu’une ligne de démarcation évidente peut être vue entre les productions de Jim Henson et celles que Disney a réalisées.