Le créateur de « Death Note » prépare un nouveau manga

Quinze ans se sont écoulés depuis que « Death Note » a culminé avec la publication de son manga, et après son adaptation ultérieure en anime, il est devenu l’une des options les plus fiables pour entrer dans le monde de l’animation japonaise, grâce au ton sombre surnaturel de son histoire. , qui comporte également des éléments d’enquête policière.

C’est peut-être le grand impact que « Death Note » a encore auprès des fans du récit oriental qui a suscité une grande excitation parmi ses fans, car l’un des créateurs de ce manga toujours à succès préparerait son retour avec une nouvelle série.

Selon un nouveau rapport de Comicbook.com, la rumeur d’une éventuelle nouvelle société artistique de Takeshi Obata, illustrateur de « Death Note », circulerait via Twitter, qui se joindrait à l’artiste Asakura Akinari pour la réalisation d’un nouvel original histoire.

Les rumeurs indiquent que la nouvelle série Obata serait intitulée « Shoha Shoten », racontant l’histoire de deux jeunes hommes et leurs efforts pour devenir des comédiens célèbres, s’éloignant complètement du thriller surnaturel pour se plonger pleinement dans le processus créatif et la croissance professionnelle.

En 2015, Takeshi Obata s’associe à nouveau avec Tsugumi Ohba, son partenaire dans « Death Note » pour créer le manga « Platinum End », qui recevra déjà sa propre adaptation en anime. Depuis lors, Obata a travaillé sur l’adaptation en manga du light novel « All You Need Is Kill », en plus de travailler sur la série « School Judgment: Gakkyu Hotel ».

En 2020, Obata et Ohba ont réalisé un set One-Shot dans l’univers Death Note, qu’ils ont intitulé « The a-Kira Story ». Avec la suite imminente de l’action en direct Netflix produite en 2017, il n’a pas été prévu de relancer la franchise avec une nouvelle suite.