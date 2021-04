Bang & Olufsen Beolab 28: Ils ressemblent à un purificateur d’air design, mais ce sont vraiment des enceintes de plus de 10000 euros

Bang & Olufsen a une certaine volonté de créer des enceintes qui ressemblent peu ou pas du tout à des enceintes. Là, nous avons le B&O Harmony, le Beoplay Emerge et sa forme de livre particulière ou quoi nouveau Band & Olufsen Beolab 28, un ensemble d’enceintes verticales à rideaux mécaniques qui, à l’œil nu, pourraient facilement passer pour un purificateur d’air de style nordique ou une antenne géante. Mais non, ce sont des enceintes connectées qui valent plus de 10 000 euros.

Les nouvelles Beolab 28 de B&O sont des enceintes sans fil qui peuvent être placées n’importe où dans la maison grâce à leur format. Selon B&O, ce sont leurs orateurs les plus avancés à ce jour. Ils sont disponibles en tissu ou en bois (avec des prix différents, bien sûr) et promettent une qualité sonore exceptionnelle. Ensuite, nous allons mieux les connaître.

Bang & Olufsen Beolab 28 fiche technique

BANG & OLUFSEN BEOLAB 28 DIMENSIONS ET POIDS 25,3 x 13,7 x 253 centimètres

18,6 kilos ÉQUIPEMENT DES TRANSDUCTEURS 1 tweeter 1 « , 100 W, Classe D

Gamme complète 3 x 3 « , 100 W, Classe D

1 haut-parleur de graves 6,5 « , 225 W, classe D FRÉQUENCE DE RÉPONSE 27 à 23 000 Hz VOLUME MAXIMUM 100 dB SPL BASSE 94 dB SPL CONNECTIVITÉ 1x ligne analogique / optique avec détection

2x Ethernet (10/100 Mbit)

1 port USB-C

1 port USB-A

1x Powerlink (RJ45), deux canaux CONNECTIVITÉ SANS FIL Bluetooth 5.0

Wi-Fi AC 2,4 / 5 GHz

Liaison d’alimentation sans fil (24 bits / 48 kHz)

WiSA (24 bits / 48 kHz) SOURCES AirPlay 2

Chromecast intégré

Spotify Connect

Radio Bang & Olufsen LE PRIX À partir de 10750 euros

Vertical, rideau et sans fil

La Beolab 28 peut être placée debout ou accrochée au mur. Ils se composent d’une colonne incurvée à son extrémité inférieure, suivie d’une forme conique qui contient le woofer. Les câbles ont été cachés dans la colonne arrière pour donner l’impression que l’enceinte flotte. Ils sont disponibles en aluminium dans différentes couleurs qui peuvent être combinés avec des caches d’enceintes en tissu ou en bois massif qui, à leur tour, peuvent être réalisés dans différents tons, tels que le chêne, le chêne fumé, le noyer ou le gris,

Dans la partie avant, et couvrant toute la colonne, on trouve des rideaux mécaniques qui s’ouvrent automatiquement lorsque l’enceinte est allumée. Ils sont également utilisés pour ajuster le faisceau sonore, de sorte que les haut-parleurs puissent fournir un son plus concentré ou plus étendu tout au long du solo.

Tout cela est réglable via la fonction « Beam Width Control ».. En « mode étroit », les rideaux sont plus serrés et permettent à la musique d’atteindre directement l’utilisateur, évitant ainsi d’éventuelles interférences et perturbations des murs. En «mode large», les rideaux sont plus ouverts et le son est diffusé dans toute la pièce. Cette fonction est conçue lorsque nous nous déplaçons ou lorsque nous nous éloignons des enceintes.

Laissant de côté la frappe de son design, à l’intérieur des haut-parleurs, nous trouvons un subwoofer avec un pilote de 6,5 pouces sur mesure. Selon B&O, il délivre des basses «puissantes et précises» et adapte la réponse à la forme de la pièce. Viennent ensuite trois haut-parleurs large bande avant et latéraux de trois pouces et un tweeter frontal d’un pouce pour les aigus.

Les haut-parleurs peuvent reproduire le son 24 bits / 48 KHz et ils sont complètement sans fil. L’utilisateur peut envoyer la musique via le mobile, AirPlay 2, Chromecast, l’application B&O et Bluetooth ou simplement en utilisant l’interface tactile dans la zone supérieure. Ils peuvent également être couplés avec un téléviseur B&O via Powerlink ou Wireless Powerlink et seront également compatibles avec Beolink Multiroom dans un proche avenir.

Bang & Olufsen Beolab 28 versions et prix

Cet exercice de design et de son n’est pas vraiment bon marché, ce qui est typique des appareils développés par Band & Olufsen. La Beolab 28 en tissu coût 10750 euros, tandis que la Beolab 28 en bois équivaut à 12 000 euros.