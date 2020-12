Le frère de Pop Smoke révèle sa dernière conversation

Le frère de Pop Smoke parle du décès du rappeur et révèle leur dernière conversation sur la nouvelle émission de Taraji P. Henson.

Nous avons vu les émissions à succès que Facebook Watch peut produire, en particulier avec la façon dont Jada Pinkett-Smith Discussion sur la table rouge a explosé l’année dernière. L’incroyablement talentueuse Taraji P. Henson est la dernière star à animer sa propre émission sur la plateforme, et sur le prochain épisode de Tranquillité d’esprit avec Taraji, elle parle avec Obasi Jackson, le frère d’Asian Doll et de Pop Smoke, du bilan de la perte d’un être cher et de la façon dont ils vivent leur profond chagrin. Dans un clip du prochain épisode, que nous sommes heureux de présenter en première via 45secondes.fr, le frère de Pop Smoke parle de sa dernière conversation avec le rappeur, révélant qu’il a traîné avec Pop et leur mère quelques jours avant son meurtre effrayant. « Ce week-end, là, ce dimanche-là, je venais de le voir », a déclaré Obasi Jackson à propos du week-end où son frère a été tué. « Moi, ma mère et mon frère nous nous sommes assis dans une pièce et avons parlé pendant des heures, ce qui n’était pas arrivé depuis des années. Cette dernière conversation a été, d’accord, je sais que mon frère m’aime et il sait que je l’aime vraiment et il a dit que il m’aimait. « Vous ne pouvez qu’imaginer à quel point il doit être difficile pour Obasi de parler du décès de son frère sur une si grande scène. Il a continué en évoquant où il en était dans le processus de deuil, disant à Taraji et à sa coanimatrice Tracie Jade: « Je pousse à travers. Je pleure. Je crois fermement que les hommes, les hommes noirs aussi, devraient être vulnérables. Les hommes noirs devraient être vulnérables et se permettre de s’ouvrir et de montrer au monde ce qu’ils ressentent et qui ils sont vraiment, parce que nous avons été réprimés, nous avons été enfermés et c’est là que surviennent toutes ces actions barbares de. Mon esprit ne peut même pas le saisir parfois. Quand s’arrête-t-il? Ce n’est pas seulement Pop Smoke. Ce n’est pas seulement King Von. Ce n’est pas seulement Nipsey [Hussle]. « Tranquillité d’esprit avec Taraji diffuse de tout nouveaux épisodes le lundi et le mercredi à 12 h HNE sur Facebook Watch. Le frère de Pop Smoke et Asian Doll seront à l’émission le lundi 4 janvier.