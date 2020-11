Le frère de BTS Suga fait des mises à jour sur la santé de Suga et Holly

BTSde Suga a récemment subi une intervention chirurgicale pour traiter une douleur chronique à l’épaule. Selon ses membres, sa famille et Suga lui-même, le processus de rétablissement se déroule bien.

À l’époque où il était stagiaire, Suga s’est blessé à l’épaule dans un accident de voiture alors qu’il travaillait comme livreur. Bien que sa blessure initiale ait guéri il y a des années, Suga a continué à ressentir un inconfort qui s’est récemment aggravé.

Comme mon travail consiste à jouer sur scène, j’ai subi une rééducation et j’ai eu des coups de feu dans l’espoir de pouvoir éviter une intervention chirurgicale. Mais ça ne faisait qu’empirer à chaque fois que je montais sur scène, et ça me faisait peur.

– Suga