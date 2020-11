Marvel a suivi les conseils de WandaVision d’une véritable légende de la comédie

Marvel Studios s’est tourné vers une légende de la comédie au moment de faire WandaVision. Les fans de Marvel Cinematic Universe commencent à être très enthousiasmés par la prochaine série Disney +, même si peu de choses ont encore été révélées à ce sujet. Nous avons vu la première bande-annonce, qui taquine Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen dans un rêve de fièvre se déroulant dans des sitcoms classiques qui traversent les décennies. En fin de compte, il y avait une émission particulière que Marvel Studios avait à l’esprit lors du développement. WandaVision.

WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a récemment parlé de la mise en place de l’émission, rappelant l’annonce officielle à l’Expo D23 l’année dernière. Lors de l’événement, Shakman a contacté Dick Van Dyke pour obtenir des conseils. Le directeur dit: « Le spectacle de Dick Van Dyke peut être très large avec des gags stupides de comédie physique, et pourtant cela ne semble jamais faux, et je me suis demandé comment ils ont fait cela. Sa réponse était très simple: il a essentiellement dit que si cela ne pouvait pas arriver dans la vraie vie, cela ne pourrait pas arriver dans la série. «

Les conseils de Dick Van Dyke ont guidé la création de WandaVision, même si nous allons voir des choses qui ne peuvent pas encore arriver dans la vraie vie. Cependant, il existe un thème majeur de sitcom dans la série Disney +, et la plupart des sitcoms sont une forme d’évasion pour la plupart des téléspectateurs, ce qui est actuellement très important car la plupart des gens passent beaucoup de temps à l’intérieur. Le spectacle de Dick Van Dyke est hautement considéré comme l’une des meilleures sitcoms de tous les temps, alors Dick Van Dyke, 94 ans, sait de quoi il parle. Il sera intéressant de voir comment Marvel Studios et Matt Shakman ont pu fusionner le MCU avec le monde des sitcoms classiques.

Bien que peu de choses soient connues WandaVision détails, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment donné une information intéressante. Feige dit que la série mettra directement en place le film 2022 Docteur Strange dans le multivers de la folie, avec la sorcière d’Olsen jouant un rôle clé aux côtés du sorcier de Benedict Cumberbatch. On ne sait pas comment cela fonctionnera, mais les fans de Marvel Comics ont une tonne de théories sur la façon dont cela fonctionnerait lorsque la série fera ses débuts plus tard cette année.

L’écrivain en chef de WandaVision, Jac Schaeffer, a également donné un aperçu de ce à quoi les fans peuvent s’attendre. «L’émission est une lettre d’amour à l’âge d’or de la télévision», explique-t-elle. « Nous rendons hommage et honorons tous ces spectacles incroyables et les personnes qui nous ont précédés, [but] nous essayons également d’ouvrir de nouveaux horizons. « Avec de nouvelles interviews dans les livres, il semble que Disney + et Marvel Studios se préparent à lancer leur première série télévisée ensemble. Elizabeth Olsen et Paul Bettany ont noté à quel point ils s’étaient amusés à travailler sur le série, d’autant plus que Bettany pensait qu’il en avait fini avec le MCU après Guerre d’infini. Maintenant, les fans attendent de voir ce qui était si amusant dans la réalisation de la série. L’entretien avec Matt Shakman a été à l’origine mené par Divertissement hebdomadaire.

Sujets: Vision et la sorcière écarlate