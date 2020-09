Le Fps Classique, Sin, Est Remasterisé

En 1998, un jeu est apparu dans tous les magazines de jeux vidéo PC: SiN. Le titre a poussé le moteur Quake II à la limite et a raconté une histoire originale pleine de personnages mémorables tels que le colonel John R. Blade, le protagoniste du jeu qui a dû lutter contre l’avancée d’un médicament qui modifiait le comportement des gens à un niveau superlatif. , ce qui en fait des sauvages presque irréfléchis. Bien sûr, exécuter le jeu nécessitait une machine assez performante à l’époque et de nombreux joueurs n’étaient pas en mesure d’en profiter pleinement.

Peut-être que les exigences techniques exigées par le jeu ont fait que le titre ne reste pas dans la mémoire de beaucoup, mais cela est sur le point de changer avec l’annonce que Nightdive Studios, Slipgate Ironworks, Ritual Entertainment et 3D Realms ont été réalisés lors de l’événement Realms Deep. 2020.

SIN Reloaded arrive en 2021

Le jeu arrivera sur PC en 2021 et jusqu’à présent, rien n’indique qu’il apparaîtra également sur les consoles. Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que le jeu a été recréé à partir de zéro à l’aide du moteur KEX et qu’est-ce que remasterisation inclura à la fois le jeu de base et son extension Salaires du péché

2021 semble être l’année de remasters Du FPS et du retour des sagas passées, il reste à voir s’il y aura assez de public pour autant de tranches d’un genre qui a aussi de grands représentants de la génération actuelle.