Ils découvrent des traces de rouille sur la Lune: en raison de ses conditions, techniquement, il ne devrait pas y avoir de rouille là-bas

Une analyse récente des données collectées par la mission indienne Chandrayaan-1 a permis découvrez la présence de rouille sur la Lune. La rouille nécessite de l’oxygène, de l’eau et un certain nombre de conditions supplémentaires pour se former. Le problème? Que ces conditions n’existent pas sur la Lune. Maintenant, il y a ceux qui se demandent si la Terre, 384 400 km, est la cause de cet oxyde sur le satellite.





Des chercheurs de l’Université d’Hawaï ont étudié les données collectées par le JPL Moon Mineralogy Mapper, qui se trouvait à bord de l’orbiteur lunaire indien Chandrayaan-1. Cela a analysé la Lune en 2008 et a pu identifier que les pôles du satellite sont différents du reste de la surface lunaire. Parmi les différences constatées, il est désormais possible d’identifier débris rocheux riches en fer avec hématite. Ce minéral est un type spécifique d’oxyde de fer que l’on trouve normalement sur Terre.

Comment détectez-vous un minéral aussi spécifique depuis l’espace? analyser les spectres. La sonde recueille le longueurs d’onde de la lumière réfléchie par la surface de la Lune et les étudie. Chaque matériau reflète différentes longueurs d’onde, dans ce cas, celles des pôles de la Lune coïncidaient avec ce que l’hématite reflète ici sur Terre.

Zones de la Lune (en rouge) où de l’hématite a été trouvée. Via l’Université d’Hawaï.

La Terre, un possible coupable de la rouille sur la Lune

La Lune en particulier est l’un des endroits où les scientifiques s’attendaient le moins à trouver de la rouille. C’est parce que l’oxygène est nécessaire pour éliminer les électrons du fer et le faire s’oxyder. Et bien sûr, il n’y en a pas sur la Lune. De plus, l’hydrogène qui frappe constamment la surface lunaire en raison des particules chargées du Soleil rend ce processus encore plus réduit.

Selon les recherches, la cause de cette rouille pourrait être nul autre que notre propre planète. Le champ magnétique entre la Terre et la Lune peut être la raison pour laquelle l’oxygène de la Terre se déplace vers la Lune et provoque cette oxydation. Un champ magnétique qui permet aux particules de se retrouver précisément aux pôles de la Lune, ce qui était déjà connu des recherches précédentes. En fait, à chaque pleine lune, ce champ magnétique est plus fort et bloque le vent solaire, laissant ainsi le temps à la rouille de se former.

Pôles de la Lune avec la quantité d’hématite trouvée dans chacun d’eux. Via l’Université d’Hawaï.

Cependant, l’oxygène n’est pas le seul ingrédient nécessaire à la formation de la rouille, de l’eau est également nécessaire. Bien que l’eau gelée soit connue pour se trouver dans des cratères de l’autre côté de la Lune, ceux-ci sont loin de là où de l’hématite a été trouvée. Les scientifiques pensent que la poussière sur la Lune pourrait libérer des molécules d’eau piégées sur la surface lunaire en quantités infimes. Ces molécules, en réaction avec le fer et le minimum d’oxygène provenant de la Lune, provoqueraient une oxydation.

Pour le moment, c’est une hypothèse, celle qui Bien que cela semble impossible, ce n’est pas si fou. Maintenant, ce sont encore des niveaux d’oxyde très insignifiants si on le compare à la Terre ou à Mars, qui n’est pas pour rien appelée la planète rouge. En tout cas, c’est une preuve supplémentaire que la Lune, bien qu’elle soit l’étoile la plus proche de nous, est encore pleine de surprises.

Via | CNN

Plus d’informations | Université d’Hawaï