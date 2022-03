Joseph Gordon-Levitt jouera dans la série sur un célèbre comédien

Biopics

Les biopics deviennent de plus en plus courants tant dans le monde de la télévision qu’au cinéma. L’artiste de 10 Things I Hate About You est prêt pour un nouveau défi d’acteur.

© GettyGordon-Levitt vient de jouer dans un autre biopic sur le créateur d’Uber.

Les biographies transférées au monde de la fiction étaient courantes au cinéma et à la télévision depuis sa création. Cependant, il semble que dans Hollywood Ces types d’histoires ont été promus ces dernières années, tant pour les productions du vrai genre policier (par exemple, avec les deux séries sur Bonbons Montgomery) et pour des histoires plus divertissantes, comme le prochain biopic de Elvis Protagonisée par majordome austin et Tom Hank.

Maintenant, une nouvelle production va frapper le petit écran aux mains de Joseph Gordon-Levitt. L’acteur qui a joué 10 choses que je déteste à propos de toi près de livre de bruyère et Julia Stiles a été choisi pour se mettre dans la peau d’un comédien américain de renom, célèbre pour être l’un des emblèmes de la spectacles de fin de soirée qui sont tellement consommés dans cette partie du monde. Il convient de noter que le projet n’en est qu’à ses stades de gestation.

Gordon Levitt a été choisi pour donner vie Johnny Carsonl’humoriste né en 1925 qui a perdu la vie en 2005. Vu à quel point les producteurs aiment les anniversaires ronds, il ne serait pas étonnant que ce projet vise à se lancer dans trois ans, alors que le siècle marque l’anniversaire de naissance de héberger à partir de Le spectacle de ce soir. Le programme que vous utilisez actuellement Jimmy Fallon a été réalisée, entre autres, par Jay Leno et Conan O’Brien.

David Milch (Bois morts) se chargera de sa rédaction, tandis que Jay Gardon (Rencontrer les parents) le dirigera. La série s’intitulera roi de la fin de soirée et montrera comment la tournée stellaire a été qui l’a rendu si aimé par le public, et comment sa vie privée était en conflit avec cela. Carson était devant Le spectacle de ce soir pendant trois décennies, étant celui qui l’a fait le plus longtemps. La deuxième plus longue était Jay Lenoavec 21 ans répartis en deux cycles.

La santé du scénariste derrière le biopic de Johnny Carson

Comme mentionné, David Milch sera derrière ce biopic intitulé roi de la fin de soirée avec Gordon Levitt comme personnage principal. Comme signalé date limitel’idée de Lait Elle est apparue il y a environ 5 ans et a été compliquée par un problème de santé personnel. En 2019, on lui a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer et en 2020, il en a parlé dans un article publié dans Variété. «C’est lent à se dérouler lorsque vous réalisez à quel point vos compétences sont compromises. Et cela devient de plus en plus dramatique et déchirant. »dit-il dans une longue déclaration.

