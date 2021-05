Chris Rock taquine ses possibilités Saw Fate et Spiral 2

L’un des choix de casting les plus inattendus à Hollywood ces derniers temps a été lorsque Chris Rock a été annoncé comme le chef de file de Spirale: du livre de Saw. Le film se déroule dans le même univers que la série d’horreur emblématique Vu, mais se concentre sur une nouvelle distribution de personnages. Dans une interview avec ComicBook.com, Rock a affirmé que son personnage survivra au premier film en déclarant sa volonté d’apparaître dans la suite.

« [The studio and I are] parlant. Nous voulons que celui-ci fasse bien, donc nous ne voulons pas trop prendre de l’avance sur nous-mêmes, mais, si celui-ci réussit bien, je pourrais me voir refaire cela. Je pouvais voir … Je veux dire, je ne veux pas gâcher le film, mais il est ouvert … un autre ne serait pas hors de question. «

Non seulement Chris Rock jouer le rôle principal dans Spirale: du livre de Saw, mais il agit également en tant que producteur exécutif sur le projet et, en fait, a eu l’idée initiale de l’histoire qui a finalement évolué vers le film. De toute évidence, le comédien devenu acteur a beaucoup d’amour pour la propriété.

Dans Spirale: du livre de Saw, une nouvelle série de meurtres macabres a attiré l’attention du détective Ezekiel « Zeke » Banks (Chris Rock) et de son partenaire recrue (Max Minghella). Le MO des meurtres est dans la même veine que le travail du tristement célèbre tueur « Jigsaw », connu pour fabriquer des pièges élaborés et jouer à des jeux d’esprit avec ses victimes. Alors que l’enquête de Zeke le mène plus loin dans le terrier du lapin, il commence à se rendre compte qu’il est lui-même piégé dans l’un des jeux tordus du tueur.

Alors que Rock est, bien sûr, surtout connu pour son stand-up et ses films de comédie, l’acteur a récemment joué dans des rôles plus dramatiques, notamment en tant que chef de file de la quatrième saison de Fargo. Selon Rock, son incursion dans le monde de l’horreur slasher avec Spirale: du livre de Saw mettra en vedette des moments comiques sans transformer le tout en une parodie de style Scary Movie.

«Je joue toujours à ce petit jeu, je regarde un film dramatique, et je dis: ‘Je pourrais avoir quatre blagues là-dedans sans foutre le film.’ Je joue toujours à ce jeu. Vu, surtout Scie II, était l’un de ces films, « Hmmm, je pense que je pourrais avoir quelques blagues là-dedans sans foirer le film. » Alors j’ai porté cela à la tête de Lionsgate … je me suis dit: « Vous avez déjà pensé à mettre de la comédie dans Vu? ‘ Pas beaucoup, comme Film d’horeur, pas le rendre idiot, mais le Vu s sont si terribles. J’ai donc eu un peu cette idée d’Eddie Murphy et Nick Nolte dans 48 heures, mais c’est un film d’horreur. Je pense que c’est un peu ce que nous avons. «

Réalisé par Darren Lynn Bousman, Spirale: du livre de Saw met en vedette Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols et Zoie Palmer. Il est prévu de sortir en salles le 14 mai. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Saw 9, Saw