The Witcher: ce château magique sera-t-il le lieu de tournage de Kaer Morhen?

Il y a quelques semaines le tournage de la 2ème saison de Le sorceleur après un Pause obligatoire Corona a repris. Immédiatement, de plus amples informations ont circulé sur les lieux et le contenu de la nouvelle saison. L’un d’eux pourrait éventuellement nous donner un premier aperçu de la toile de fond de la forteresse du sorceleur Kaer Morhen …

Le Kaer Morhen de la série The Witcher?

Non seulement savons-nous déjà que c’est dans la nouvelle saison sanglant et sale nous savons du showrunner Hissrich qu’il se passe beaucoup de choses Famille et origine tournera. Depuis que Geralt von Riva (Henry Cavill) a été formé comme sorcier par le père adoptif Vesemir dans son enfance, sa famille réside dans la forteresse de sorceleurs locale. Kaer Morhen.

Ses frères sont donc ses collègues meurtriers de monstres, comme Lambert, Coën ou Eskel, qui sont également avec la nouvelle saison dans le casting la série “The Witcher”. Un lieu de tournage maintenant révélé dans le nord de l’Angleterre pourrait maintenant montrer les ruines du château, dans lesquelles les sorceleurs de l’école du loup sont devenus une famille: Abbaye de Fontaines.

© Pixabay

La ruine a été visitée plusieurs fois par des directeurs individuels de l’équipe Witcher et, selon Redanian Intelligence, peut être vue dans le troisième ou quatrième épisode de la deuxième saison.

Et si ce n’était pas Kaer Morhen? Étant donné que la forteresse ne ressemble pas au terrain montagneux que nous connaissons par les livres et les jeux, elle ne doit pas nécessairement être le château du sorceleur. Il se peut aussi que les scènes filmées là représentent le palais Shaerrawedd montrera.

Shaerrawedd incarne une place importante à Kaedwen dans “L’héritage des elfes” de Sapkowski, où Geralt et Ciri vivent une scène clé importante. Là aussi, il ne reste que des ruines de l’ancienne architecture elfique et un magnifique rosier, le Les fleurs d’Aelirenn portant. Cet endroit ne conviendrait pas moins à cela.

© Pixabay

Tournage en Slovaquie, en République tchèque et en Angleterre

La série Netflix “The Witcher” est apparemment tournée dans plusieurs endroits au Royaume-Uni. Au cours de la première saison, ils se sont principalement rendus en Roumanie, en Hongrie, en Pologne et en Espagne. Pour la deuxième saison, des scènes en Slovaquie et en République tchèque seront également visitées.

Il n’y a pas encore de date de début pour la suite de la saga Witcher. Juste un sortie prévue à l’été 2021. Jusque-là, cependant, vous pouvez toujours le faire Making-of pour la 1ère saison ou regardez simplement les nombreux Références de jeux vidéo avoir hâte de.

