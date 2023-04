Le forgeron dans Diablo 4 : à quoi sert la récupération, la réparation et l’amélioration de l’équipement ?

Varan Motors - NESB-23 Cabine de sablage 1200L double ouverture avec récupération des poussières, microbilleuse, sableuse à manchons

CABINE DE SABLAGE - MICROBILLEUSE - SABLEUSE A MANCHONS 1200 litres Cette sableuse professionnelle de 1200 litres est idéale pour le grenaillage, pour l'industrie, l'atelier auto, la réparation, la restauration, le bricolage. Adapté à divers matériaux de grenaillage, par ex. Quartz, billes de verre, microbilles synthétiques etc. Elle vous permettra de traîter des pièces de taille moyenne. Vous pourrez traiter des pièces contre la rouille, la corrosion et la peinture et ce dans un espace verrouillé pour éviter la projection de poussières dans l'air ou sur le plancher. Double ouverture permettant de rentrer aisément des pièces mais aussi et surtout de travailler des deux côtés, ou à deux personnes en même temps (2 paires de gants, 2 pistolets) Système de récupération de l'abrasif inclus. Non seulement votre espace de travail sera plus propre et dégagé de poussières mais en sus vous économiserez sur l'abrasif. Nous vous recommandons l'utilisation de Corindon (MESH #40 à MESH #80) pour un travail parfait et fluide. Vous ne devez pas utiliser de sable conventionnel de construction. Bien trop humide, gros, irrégulier, pollué, il bouchera votre sableuse à coup sûr! Description Armoire en acier thermolaqué avec 2 portes vitrées Volume de 1200 litres convenant à une utilisation professionnelle Abrasifs à utiliser: sable de silice, perles de verre, carbure de silicium, émeri, sable plastique et plus. 4 lampes de 26W présentes dans la sableuse 2 portes latérales Manomètre, pédales de commande, etc. Sont fournis: 5 films de rechange pour la lampe et 10 films de rechange pour la vitre Compresseur NON fourni. Pression recommandée: [email protected] Caractéristiques Techniques 2 pistolets de sablage pour buse de 6 et 7 mm (4 fournies) 2 Pédales de commande, 1 par pistolet, 2 régulateurs de pression avec manomètre Feuilles protectrices pour les fenêtres fournies Récupération de l'abrasif via un système d'aspiration (moteur 1200W) Volume: 1200 litres Capacité minimale/maximale d'abrasif: 1.6-32 litres éclairage composé de 4 lampes de 26W Pression d'air de 5.5 à 8.6bar Débit d'air recommandé: 680 l/min 2 entrées d'air 3/8'' Produit livré partiellement monté. Tuyaux d'air 12mm de diamètre 100+130cm fournis) Tuyau d'approvisionnement en sable 19mm de diamètre (150cm fourni) Alimentation: 230V 50Hz Dimensions du produit: 118x130x177cm Espace de travail: 118x130x85cm Dimensions du colis: 135x143x108cm Poids du colis: 245kg