Les meilleures versions de Netflix qui arriveront en mai 2023

Mai est le mois des mères et Netflix Il en a tenu compte pour les premières qui arriveront pendant cette période. De nombreuses séries et films traitent de problèmes liés à la maternité et les relations familiales, ainsi que quelques surprises supplémentaires. Pour cette raison, nous avons sélectionné les meilleurs titres à venir.

Dans le cas d’avrilil y avait de nombreuses propositions intéressantes telles que « Bronca », « Queenmaker », « Love after love » et même de nouvelles saisons d’émissions à succès telles que « Welcome to Eden ».

Mai aura encore plus de surprises, avec l’arrivée de deux spin-offs tant attendus, ainsi que des films mettant en vedette des célébrités comme Jennifer Lopez et Arnold Schwarzenegger. De plus, ils viennent de différents pays comme les États-Unis, l’Espagne et la Corée du Sud.

« Kisses, Kitty » est la série qui suit l’histoire de la sœur cadette de Lara Jean dans « To All the Boys » (Photo : Netflix)

LES MEILLEURES SÉRIES ET FILMS À VENIR SUR NETFLIX EN MAI 2023

1. « Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton »

Première : 4 mai 2023

Bien que la dernière étape de la relation entre la reine Charlotte et le roi George ait été montrée dans « Bridgerton », le spin-off de la populaire série Netflix montrera les débuts de leur histoire d’amour. De plus, « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » (« Queen Charlotte : A Bridgerton Story ») nous permettra de mieux comprendre le personnage et toutes les difficultés qu’elle a dû traverser avant le changement que cette fiction signifiait pour la haute société.

2. « La mère »

Première : 12 mai 2023

Que feriez-vous si on vous disait que vous devez choisir entre être aux côtés de votre fille nouveau-née ou vous éloigner pour la protéger ? C’est la prémisse de « La mère » (« Mère »), le film mettant en vedette Jennifer Lopez. L’assassin professionnel prendra la deuxième option, pensant qu’elle fait ce qu’il y a de mieux pour sa fille, mais lorsqu’elle est kidnappée par des criminels, elle doit sortir de l’ombre pour la protéger.

3. « Dr Cha »

Première : 17 mai 2023

Être mère comporte de nombreux moments gratifiants, mais cela implique aussi de grands sacrifices pour les femmes qui décident de l’être. Dans « Doctor Cha » (« Gamyeon-ui Yeowang »), Cha Jeong-sook (Uhm Jung-hwa) a renoncé à être médecin pour se consacrer à sa famille, même s’il ne lui restait que peu de temps pour terminer ses études. Vingt ans plus tard, il décide de reprendre ses rêves.

4. « Queer Eye » Saison 7

Première : 12 mai 2023

Chaque épisode de « Queer Eye » vous emmène dans une montagne russe d’émotions. À un moment donné, vous riez des plaisanteries de Jonathan, à d’autres vous avez faim des plats d’Antoni, et plusieurs fois vous pleurez hystériquement sur les histoires émouvantes de personnes qui subissent une transformation totale aux mains de ce groupe de cinq spécialistes. .gay. Bientôt, il y aura plus à regarder, car une nouvelle saison de l’émission de téléréalité arrive sur Netflix.

5. « Bisous, Kitty »

Première : 18 mai 2023

« Kisses, Kitty » (« XO, Kitty ») est un autre spin-off tant attendu de Netflix. La série suit Kitty, la sœur cadette de Lara Jean dans la saga « To All the Boys », alors qu’elle se rend en Corée du Sud à la recherche de son petit ami et pour étudier dans le même internat que sa mère. Bien qu’elle pense être une experte en amour, elle réalisera à quel point les relations sont compliquées.

6. « L’ultimatum : l’amour queer »

Première : 24 mai 2023

Vous en avez marre de la énième émission de télé-réalité sur les couples hétéros ? Nous aussi. C’est pourquoi nous sommes enthousiasmés par « The Ultimatum : Queer Love », une émission qui rassemble divers couples LGBTQ+ pour enfin décider s’ils veulent passer le reste de leur vie ensemble ou affronter la dure réalité de la séparation.

7. « Le silence »

Première : 19 mai 2023

Si vous êtes un fan ou un fan d’Arón Piper, qui a joué Ander dans « Elite », alors « El silencio » sera pour vous. Bien que ce ne soit pas le seul aspect positif de la série Netflix, qui a construit un thriller psychologique intrigant. Après six ans de prison pour le meurtre de ses parents, Sergio est libéré pour bonne conduite supposée, mais en réalité il fait l’objet d’une étude psychiatrique qui veut savoir pourquoi il n’a pas prononcé un seul mot depuis l’événement et déterminer si il est toujours un danger pour la société.

8. « La bonne mauvaise mère »

Première : 20 mai 2023

Choi Kang-ho (Lee Do-hyun) n’a pas de bonnes relations avec sa mère, mais après un accident qui le fait se réveiller avec la mentalité qu’il avait quand il était enfant, il n’a d’autre choix que de revenir vers elle. En réalité, Jin Young-soon (Ra Mi-ran) a dû prendre des décisions difficiles pour protéger son fils.

9. « Fubar »

Première : 25 mai 2023

La fête des pères est arrivée plus tôt sur Netflix. Arnold Schwarzenegger jouera dans sa première série et, comme prévu, elle sera pleine d’action. L’acteur emblématique de « The Terminator » joue un agent secret de la CIA essayant de prendre sa retraite, mais il doit d’abord accomplir une dernière mission. Ce qu’il ne savait pas, c’est que sa fille faisait également partie de l’organisation, ce qui conduira à des situations amusantes pendant qu’ils réparent leur relation.

10. « Étain et Tina »

Première : 26 mai 2023

Milena Smit (« La fille dans la neige ») et Jaime Lorente (« La maison de papier ») jouent dans « Tin & Tina ». Le film espagnol tourne autour d’un couple qui perd les bébés qu’il attendait et découvre ensuite qu’il ne pourra plus avoir d’enfants. Pour cette raison, ils décident d’adopter et d’aller dans un couvent où ils rencontrent Tin et Tina, deux frères de sept ans qui se lient instantanément avec Lola. Cependant, le fanatisme religieux des enfants devient un problème.