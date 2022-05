Séries et films qui réfléchissent sur l’intimidation

DIFFUSION

Dans le cadre de la Journée mondiale contre le harcèlement scolaire, nous passons en revue des productions qui vous invitent à faire entendre votre voix contre le harcèlement. Consultez la liste qui comprend Netflix, Prime Video et plus encore !

Cette semaine marque le Journée mondiale contre le harcèlement, un problème qui continue d’être préoccupant et touche des millions d’étudiants. C’est pour cette raison qu’il faut hausser le ton pour que le problème s’arrête. Ainsi, nous présentons une liste de séries et films expliquant de quoi il s’agit intimidation et pourquoi il est si important de le détecter pour agir. Revoir la liste avec les productions Disponible sur Netflix, Prime Video, Disney+, StarzPlay et Movistar Play.

+ 3 séries qui réfléchissent sur le harcèlement

– École de filles Al Rawabi

Plateforme: Netflix

Parcelle: Trois jeunes filles troublées de l’école pour filles d’Al Rawabi prévoient de se venger de toutes les larmes que leurs intimidateurs leur ont fait verser.

– 13 raisons pour lesquelles

Plateforme: Netflix

Parcelle: L’adolescent Clay Jensen se retrouve au milieu d’une série de mystères déchirants déclenchés par le suicide tragique d’un de ses amis.

-Joie

Plateforme: Netflix/Disney+

Synopsis : Malgré des problèmes personnels et un entraîneur de cheerleading diabolique, un enseignant a du mal à faire du McKinley High School Glee Club un gagnant.

+ 3 films qui réfléchissent sur le harcèlement

– Un monstre vient me voir

Plateforme: Prime Video / Movistar Play

Parcelle: Après la séparation de ses parents, Connor, un garçon de 12 ans, va devoir s’occuper de la gestion de la maison, car sa mère est atteinte d’un cancer. Ainsi, le garçon tentera de surmonter ses peurs et ses phobies avec l’aide d’un monstre, mais ses fantasmes devront affronter non seulement la réalité, mais aussi sa grand-mère froide et calculatrice.

– À ma hauteur

Plateforme: Netflix

Parcelle: Jodi en a assez de se courber dans la vie et veut vaincre ses peurs. Adolescence, amour et changements : avec de la hauteur !

-Se demander

Plateforme: StarzPlay / Movistar Play

Parcelle: Un garçon de 10 ans souffrant de graves anomalies faciales entre en cinquième année dans une nouvelle école où il tente de convaincre ses camarades de regarder derrière son apparence pour voir tout ce qu’ils ont en commun.

