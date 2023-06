Le flop du cinéma ? La Petite Sirène de Disney a du mal au box-office

L’excitation menant à refaire du film classique bien-aimé de Disney Arielle la sirène parmi les fans était super. Le casting de la « Petite Sirène » basé librement sur le conte de fées bien connu de Hans Christian Andersen, qui, en tant qu’aventure animée, a déjà changé certaines choses par rapport à l’original en termes de contenu en faveur d’une aventure Disney typique (et populaire) , était sans aucun doute courageux.

Le remake est même allé si loin et a jeté au lieu d’un sirène aux cheveux roux avec la jeune Halle Bailey Actrice avec une couleur principale différente le personnage principal. Cela a déjà été résolu avec la première bande-annonce au plus tard réactions désagréables jusqu’à abus raciste parmi les soi-disant fans sur Internet.

Cela a conduit aux premières rumeurs de la presse et des soi-disant initiés de l’industrie avant même la sortie en salles que le film pas le succès espéré apportera au box-office.

En attendant, « Arielle, la sirène » est sorti dans les salles du monde entier le 26 mai et nous aussi nous l’avons vu et avons donné notre avis dessus : La nôtre critique détaillée du film vous pouvez lire ici.

Le film de Disney pas aussi réussi qu’espéré

Le premières réactions et critiques des fans est tombé à peu près se comporter jusqu’à étonnamment négatif de (probablement à cause du casting), qui s’applique désormais également au box-office reflète : Le rond 250 millions de production Disney chère a depuis la sortie en salles maintenant plus de 414,2 millions de dollars dans le monde enregistrées, dont environ 228,8 millions de dollars américains sont attribuables aux seuls États-Unis et au Canada.

Fort date limite doit le film gagner au moins 560 millions de dollars américains dans le monded’importer les coûts de production (y compris la publicité) et de saisir être un succès commercial.

Vous n’êtes pas si loin du montant souhaité, mais l’expérience a montré que la plupart des revenus sont réalisés dans les premiers jours/semaines. Malheureusement, il est donc prévisible que l’objectif ne puisse plus être atteint.

En comparaison, le film a été largement critiqué par les fans au début Aladdin (2019) avec Will Smith un succès retentissant, il a joué au classement général plus de 1,05 milliard de dollars dans le monde – malgré des critiques mitigées. « Arielle, la sirène » ne sera probablement pas près d’y arriver.

