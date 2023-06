5 choses qui vont se passer dans « Amar es para siempre » du lundi 12 juin au vendredi 16 juin : Carballo va en prison et Amanda est admise en urgence

Dezent Jante Alu Dezent Ty 7x16 5x114.3 Et48 Graphite Mat

La DEZENT TY est une roue classique et intemporelle qui, comme c'est souvent le cas, se pare de détails spécifiques. Visuellement modernes et réduites à l'essentiel, les surfaces convexes et concaves alternent et offrent avant tout une chose : une large gamme d'applications pour les véhicules avec des montages 4 et 5 trous de 15 à 18 pouces. L'élégance classique du DEZENT TY donne aux représentants de la VW Golf, VW Passat, Audi A4 Avant ou Mercedes classe C un dynamisme supplémentaire. Il existe également un ABE pour un grand nombre d'autres véhicules, ce qui évite l'immatriculation.