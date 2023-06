Cynthia Erivo dit que son « cœur s’est ouvert » pendant le tournage d’une chanson pour Wicked Movie

Tel que rapporté par Variety, star Cynthia Erivo a récemment parlé d’un moment émouvant qui s’est produit lors du tournage d’une chanson pour le prochain Méchant adaptation cinématographique. Dans l’adaptation cinématographique en deux parties de la comédie musicale de Broadway par Jon M. Chu, l’acteur lauréat d’un Tony Award joue Elphaba, la méchante sorcière de l’Ouest.





Dans une publication Instagram partagée avec ses fans vendredi, Erivo s’est rappelée être devenue émotive après avoir filmé la ballade d’Elphaba « I’m Not That Girl ». Avec une image de sa main (avec ses ongles peints en vert émeraude) sur le dessus d’un script pour Wicked : Deuxième partie : Pour de bonla chanteuse a parlé de son expérience de tournage du Méchant adaptation cinématographique.

Erivo a commencé par dire: « Je me rends compte que j’ai très peu parlé de mon expérience sur Wicked et c’est principalement parce que j’ai gardé la tête basse et que j’ai exploité cet être magnifiquement complexe qu’est Elphaba, et c’est vraiment difficile à mettre en mots. «

Elle a ensuite ajouté : « C’est le jour 111 et hier nous avons terminé le tournage de « I’m Not That Girl » quand nous sommes arrivés à la fin de ce moment, mon cœur s’est ouvert et des larmes ont coulé. (S’il vous plaît, sachez que cela arrive SOUVENT). »

Cynthia Erivo a noté qu’elle était « infiniment reconnaissante » d’aborder une partie « qui bouleverse la notion de ce qu’est la beauté »

Le Harriet La star a poursuivi en disant : « J’ai pensé à nous, ceux qui ont souvent l’impression d’être à l’extérieur. Ceux qui ne savent pas que leurs différences, leurs bizarreries, leurs bizarreries sont ce qui les rend beaux et spéciaux. Ceux qui , pour une raison quelconque, je crois qu’ils ne peuvent pas être aimés et je me suis senti fier de chanter une chanson qui pourrait parler de ces sentiments. Je suis infiniment reconnaissant de jouer un rôle qui bouleverse la notion de ce qu’est la beauté, je suis infiniment reconnaissant de travailler avec certaines des plus belles âmes de la planète et je pleure déjà le jour où notre petite bulle doit prendre fin. »

Erivo a ajouté: « J’espère désespérément que lorsque vous verrez enfin ce film, vous vous verrez, vous me verrez, vous verrez Jon et Ari et nos cœurs mis à nu, vous verrez la douleur et la joie et peut-être juste peut-être verrez-vous une petite étincelle de lumière qui dit, vous êtes qui vous êtes pour une raison et vous méritez le bonheur et même si parfois c’est difficile à trouver, c’est là pour la prise. »

Le chanteur a conclu en disant : « J’espère que toutes les bosses, les égratignures et les cicatrices que vous avez ramassées en cours de route, guériront un peu quand vous vous détendrez enfin dans un théâtre avec une collation et un verre et, espérons-le, des amis que vous amenez ou les amis que tu trouves quand tu es là-bas. »

Erivo a signé comme « votre Elphie ».

Méchantune préquelle de Le magicien d’Ozest une adaptation cinématographique de la comédie musicale primée de Broadway basée sur le roman de 1995 de l’auteur Gregory Maguire Wicked: La vie et l’époque de la méchante sorcière de l’Ouest. Le casting du film comprend également Ariana Grande dans Glinda, Jonathan Bailey dans Fiyero, Jeff Goldblum dans le sorcier, Michelle Yeoh dans Madame Morrible, Marissa Bode dans Nessarose et Bowen Yang dans Pfannee.

Partie un devrait sortir le 27 novembre, avec Deuxième partie arrivée le 25 décembre.