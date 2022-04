Fin expliquée de « Heartstopper », série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le roman graphique LGBTQ+ et le webcomic du même nom d’Alice Oseman, « bouchon de coeur» est une série britannique de Netflixavec Joe Locke et Kit Connor, qui incarnent Charlie Spring et Nick Nelson, deux lycéens dont l’amitié improbable se transforme rapidement en une romance inattendue.

Charlie es un chico tímido y atrapado en una relación secreta, que tras conocer a Nick y entablar una linda amistad decide unirse al equipo de rugby de la escuela y terminar con Ben, quien, aunque no admite sus sentimientos por Charlie tampoco parece dispuesto a renunciar à lui.

Alors que Charlie, conseillé par ses amis Tao et Elle, a du mal à s’adapter à la nouvelle école, il est convaincu que Nick est hétéro et cherche un moyen de le voir uniquement comme un ami, l’athlète populaire commence à se demander ce qu’il ressent.

Charlie apprend à Nick à jouer de la batterie dans « Heartstopper » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « HEARTSTOPPER » ?

Lors de la fête d’anniversaire d’Harry, l’étudiant qui intimide Charlie et ses amis, les camarades de classe de Nick tentent de le caser avec Tara, qui lui dit qu’elle est lesbienne et en a marre de le cacher. Cette conversation donne à Nick l’occasion d’admettre ses sentiments pour le protagoniste de « bouchon de coeur” et enfin lui faire un bisou.

Bien qu’ils entament une relation amoureuse, ils préfèrent la garder secrète, principalement pour que Nick ne souffre pas de la même manière que Charlie lorsqu’il a révélé qu’il était gay. Cette décision cause des problèmes à Charlie, en particulier avec Tao, qui se soucie de son ami et ne fait pas confiance à l’athlète.

Pendant ce temps, Nick doit s’occuper d’Imogen, une amie qui l’invite à sortir, tout en découvrant sa sexualité. Les deux choses fonctionnent bien, car elle comprend qu’ils ne peuvent être que des amis et il comprend qu’il est bisexuel.

Bien que Tara soit déterminée à officialiser leur relation sur les réseaux sociaux, elle n’est pas prête pour ce que cela implique. De plus, lorsque les amis se rendent compte qu’Elle et Tao sont attirés l’un par l’autre, ils essaient de jouer les entremetteurs, mais ils n’arrivent pas à leur faire admettre leurs sentiments.

Charlie est ravi de sa relation avec Nick, mais en même temps, il s’inquiète de ce que son petit ami pourrait subir si leur liaison secrète était découverte. Surtout, pour les propos homophobes et les agressions de Harry Green.

Quand, au milieu d’une sortie au cinéma, Nick se bat avec Harry pour avoir défendu Charlie, Charlie se sent coupable et pense qu’il ruine la vie de tout le monde, alors il décide de rompre avec son petit ami. Pour aggraver les choses, Tao se fâche contre Charlie pour ne pas lui avoir parlé de Nick et mettre de côté leur amitié.

La réaction de la mère de Nick en apprenant que son fils est bisexuel (Photo : Heartstopper/Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « HEARTSTOPPER » ?

Dans le dernier épisode de « bouchon de coeur», alors que les écoles de garçons et de filles se réunissent pour une journée sportive, Elle et Tao partagent un moment spécial, Charlie résout son conflit avec Tao et confronte Ben.

Pendant le match de rugby, Nick cherche désespérément Charlie et quand il le trouve enfin, il quitte le jeu, lui prend la main et s’éloigne avec lui. Dans le couloir de l’école, ils expriment leurs peurs et reprennent leur relation.

Plus tard, ils vont à leur premier rendez-vous et ils décident que leur romance ne sera plus un secret. Lorsque Nick avoue à sa mère qu’il est bisexuel et partenaire de Charlie, celle-ci n’hésite pas à le soutenir. Que se passera-t-il dans la deuxième saison de « bouchon de coeur” ? Comment vont réagir vos coéquipiers ? Seront-ils capables de s’occuper d’Harry ? Que va-t-il arriver à Ben ? Elle et Ben ont-ils parlé de leurs sentiments ?