Le fils de Robin Williams rend un hommage émouvant à l’occasion du septième anniversaire de la mort de l’acteur

Azzaro CHROME Eau de Toilette Vaporisateur

Azzaro Chrome célèbre la joie de vivre, les sentiments authentiques et rend hommage à la complicité indéfectible qui unit un père et son fils. Un parfum d’évasion à la fraîcheur vivifiante, réconfortante et racée : une fraîcheur douce et complice (notes agrumes, muscs blancs), associée à des notes aquatiques et vertes, synonymes d'évasion, et au confort d'un accord boisé-thé (bois de santal, ambre, maté).