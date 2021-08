Qu’est-il arrivé à l’ex-femme d’Eminem, Kim Scott Mathers ? Passé traumatique et tentatives de suicide

Selon des informations récemment publiées, l’ex-femme d’Eminem, Kimberly Anne « Kim » Scott (anciennement Kim Mathers) a été hospitalisée à la suite d’un suicide présumé à son domicile du Michigan le 30 juillet.

TMZ a rapporté que la police et les services d’urgence ont répondu à un appel et ont trouvé Scott, 46 ans, avec des lacérations aux jambes.

Leurs sources disent qu’elle a été emmenée dans un hôpital local pour une évaluation médicale et psychologique et qu’elle se remet maintenant à la maison.

Bien que les paroles d’Eminem aient souvent été décrites comme une mère troublée et une femme infidèle, un regard sur sa vie révèle un passé déchirant qui peut expliquer ses difficultés sous les projecteurs.

Qu’est-il arrivé à l’ex-femme d’Eminem, Kim Scott ?

La tentative de suicide la plus récente de Scott survient après des années de problèmes de santé mentale et de toxicomanie qui l’ont tourmentée avant, pendant et après sa relation avec Eminem.

Après s’être enfui de chez lui, Scott a emménagé avec Eminem et sa mère à l’âge de 13 ans.

Selon la mère d’Eminem, Debbie Nelson, Scott a emménagé dans la caravane de Detroit qu’elle partageait avec son fils alors âgé de 15 ans, dont le vrai nom est Marshall Bruce Mathers III, après qu’elle et sa sœur jumelle, Dawn, se soient enfuies pour échapper à un vie à la maison.

Dans ses mémoires intitulées « Mon fils Marshall, mon fils Eminem », Debbie a expliqué que Kim, qui a rencontré Eminem lors d’une fête à la maison alors qu’elle avait 13 ans et qu’il en avait 15, « n’avait aucune idée de qui était leur vrai père et prétendait avoir été abusé sexuellement par son beau-père. »

Kim est devenue la mère de Hailie Jade Scott Mathers à l’âge de 20 ans.

Scott a donné naissance à la fille du couple, Hailie Jade Scott Mathers, le 25 décembre 1995.

Eminem et Scott avaient basculé entre vivre avec sa mère, qui, selon lui, consommait de la drogue, et d’autres quartiers en proie à la criminalité.

Les premières années de Hailie ont été passées dans la pauvreté alors qu’Eminem et Scott luttaient pour subvenir aux besoins de leur jeune famille.

Kim et Eminem se sont mariés (pour la première fois) en 1999, pour se séparer en 2000 et divorcer officiellement (pour la première fois) en 2001.

Eminem a rappé sur ses fantasmes de tuer Kim Scott dans plusieurs chansons.

Alors que la carrière d’Eminem commençait à décoller, sa relation difficile avec Scott est devenue une partie de la légende du rap.

Des aspects troublants de leur mariage sont présentés dans les paroles de sa chanson de 1999 « 97 Bonnie & Clyde », qui détaille son fantasme perturbé dans lequel il se débarrasse du corps de Scott dans un lac – avec sa fille Hailie pour la balade.

« J’ai menti à Kim et lui ai dit que j’emmenais Hailie chez Chuck E. Cheese ce jour-là », a déclaré Eminem à propos de la chanson. «Mais je l’ai emmenée au studio. Quand elle a découvert que j’avais utilisé notre fille pour écrire une chanson sur sa mort, elle a explosé.

La réaction de Scott n’a évidemment pas suffi à empêcher Eminem de mettre des pensées plus violentes en musique, car il a ensuite sorti un morceau controversé intitulé « Kim » – parmi plusieurs autres chansons dans lesquelles il l’insulte, la menace et/ou se moque d’elle.

Scott a déclaré qu’elle avait tenté de se suicider après l’une des représentations de « Kim » par Eminem.

Lors d’une représentation en direct de « Kim » – dont les paroles ordonnent à Scott de « saigner, salope, saigner » – Eminem a frappé une poupée gonflable nue faite pour ressembler à sa femme.

Scott, qui a assisté au concert, a déclaré au Dr Keith Ablow et au public de son talk-show qu’elle était rentrée chez elle et avait tenté de se suicider ce soir-là.

« Il avait une poupée gonflable sur scène qui me ressemblait et il la battait physiquement et la donnait des coups de pied et … la jetait à la foule », a-t-elle déclaré. « Et juste en voyant la réaction de la foule et tout le monde applaudir, chanter les mots et rire, c’était comme si vous saviez que tout le monde me regardait et savait qu’il s’agissait de moi. Et cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j’ai essayé de me suicider. «

Peu de temps après, Eminem aurait surpris Scott en train de le tromper et le couple a divorcé.

Au cours de leur séparation, Scott a eu un enfant, Whitney Scott Mathers, avec son ex-petit ami Eric Hartter, qu’Eminem a adopté plus tard lorsque le couple s’est réconcilié.

Les deux se sont mariés une deuxième fois en janvier 2006, bien qu’Eminem ait demandé le divorce trois mois plus tard.

Le fils de Scott, Parker, serait le fils d’un homme nommé Mick Parker. On sait peu de choses sur lui.

Scott a de nouveau tenté de se suicider en écrasant sa voiture en 2015.

En 2016, Scott a admis aux animateurs d’une émission de radio de Détroit que son DUI de 2015 était en fait une tentative de suicide.

« Oui, j’ai bu, j’ai pris des pilules et j’ai appuyé sur le gaz et j’ai visé un poteau. » dit-elle à propos de l’accident. À cette époque, Scott luttait contre la dépression et la toxicomanie depuis plusieurs décennies.

« Je l’ai fait exprès, et je suis vraiment désolé. Je n’ai jamais menti (premiers intervenants). Je leur ai dit tout ce que j’ai fait », a-t-elle déclaré à l’antenne, ajoutant : « Je ne m’attendais pas à m’en sortir vivant. »

Bien que n’étant plus dans une relation très médiatisée, les impacts durables de la célébrité reposent sur Scott.

Comme l’explique Keya Murthy, coach de vie, « Quand une personne a subi un traumatisme comme Mme Scott, chaque bouleversement s’ajoute au traumatisme passé, la charge émotionnellement et amplifie son traumatisme. À cela, ajoutons sa renommée, et son traumatisme est amplifié de manière disproportionnée parce que tant de gens en parlent. »

La sœur de Scott, Dawn, est décédée d’une overdose en 2016.

L’année suivante, la tragédie a encore frappé lorsque la sœur jumelle de Scott, Dawn, est décédée d’une overdose d’héroïne. Dans sa nécrologie, Scott a écrit: « La moitié de moi est partie. »

Eminem et Kim ont accueilli Alaina Scott, également connue sous le nom d’Alaina Marie Mathers, la fille biologique de Dawn.

Dans les années qui ont suivi, Scott est resté la plupart du temps hors de la vue du public.

Ses filles ne publient aucune image d’elle en ligne et Eminem n’a fait qu’une brève mention d’elle dans sa chanson d’excuses de 2017, « Bad Husband ».

Le passé troublé de Scott a probablement été aggravé par l’attention des médias qui la suit.

« Quand une personne fait face à son traumatisme, c’est traumatisant mais en privé. Les célébrités vivent dans des serres métaphoriques et plus rien n’est privé », explique Murthy.

« Tout ce qui se passe dans leur vie s’amplifie dans le prisme de leur renommée – le bon, le mauvais et le laid. »

