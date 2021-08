‘Star Wars: Ahsoka’ pourrait mettre en scène Sabine Wren en direct

Star Wars – Edition Collector Black Series – Sabre Laser Electronique Force FX Deluxe d'Ahsoka Tano

SONS ET LUMIÈRES AVANCÉS : Avec une combinaison de LED de technologie avancée et d'effets sonores inspirés de la galaxie Star Wars, le sabre laser Force FX Elite est l'un des sabres laser les plus réalistes produits jusqu'ici 3 COULEURS DE LAME : On peut choisir d'utiliser une lame bleue, verte ou jaune-vert avec le tout premier sabre laser Force FX Elite Star Wars The Black Series à inclure 3 couleurs de lame DÉTAILS PREMIUM AUTHENTIQUES : Le design et la déco de la poignée en métal sont inspirés du sabre laser emblématique d'Ahsoka Tano dans la série animée Star Wars: The Clone Wars EFFETS INSPIRÉS DE LA GALAXIE DE STAR WARS : On appuie sur les boutons de la poignée pour activer différents effets sonores de sabre, des effets d'activation progressive, de combat, de sabre traversant un mur et de lame passant par 3 couleurs différentes INCLUT SUPPORT ET CRISTAL KYBER AMOVIBLE : On peut exposer fièrement ce sabre laser, avec ou sans la lame amovible, en le plaçant sur le support inclus, puis montrer le cristal Kyber amovible inclus. Nécessite 3 piles AA, non incluses. Le cadeau parfait pour les fans, filles et garçons de Star Wars. Valeur éducative : imaginer des histoires.