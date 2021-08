Le film que vous devez voir si vous avez aimé Us and Get Out

Fini les années où Jordan Peel c’était un nom uniquement associé au monde de la comédie. De la main de Clé Keegan-Michael ils ont fabriqué Clé et Peel et ils ont distribué plusieurs sketchs inoubliables. Par conséquent, avant l’arrivée de SortirEn 2017, il y avait un certain scepticisme quant à ce qu’il pourrait faire avec ses débuts. Cependant, il a surpris les habitants et les étrangers, et a même obtenu un oscar pour le meilleur scénario original.







A partir de ce moment, tout ce qu’il faisait allait attirer l’attention, et avec Nous, son film suivant, la même chose s’est reproduite. Peut-être sans le même accueil que son premier film, ce film dirigé par Lupita Nyong’o il montra à nouveau son sceau. Maintenant, pour ce qui sera son troisième film, Nan, une histoire écrite par lui est mise devant lui, mais dans laquelle il ne sera pas en tant que réalisateur.

Il s’agit de Bonbon, le redémarrage de l’histoire d’horreur classique dans laquelle il savait jouer Tony Todd dans les années 90. Universel et MGM étaient en charge de cette nouvelle bande dont le livret était en charge de Jordan Peel, en compagnie de Gagner Rosenfeld et Nia DaCosta. Le rôle principal est tombé sur Yahya Abdul-Mateen II et Teyonah Parris, qui a donné une autre tournure à cette histoire d’horreur classique.

Tony Todd est la figure emblématique de la franchise. (IMDb)



Comme dans tout film qui porte la marque de Jordan Peel, le message politique était présent. Le racisme, dans le contexte de l’irruption de Les vies des Noirs comptent cela devient aussi évident que nécessaire. Sans être excessivement graphique, le film s’appuie sur la violence du personnage historique qui se présente devant ceux qui répètent « Bonbon » devant le miroir, mais la plus grande crudité de l’histoire est mise dans la plainte.

La main de Marvel dans Candyman

Pour ceux qui suivent de près l’univers cinématographique Marvel (MCU), le nom de Nia DaCosta ce sera plus que connu. Le directeur de Bonbon a un beau projet devant toi : Les merveilles. La suite de Capitaine Marvel sera présenté l’année prochaine et réunira pour la première fois Capitaine Marvel (Brie larson) avec Mademoiselle merveille (Iman Vellani) et monique rambeau (Teyonah Parris), qui, comme on le voit dans WandaVision, a commencé à avoir des pouvoirs.

Les Marvels marqueront le retour de Captain Marvel dans Avengers : Endgame. (IMDb)



En cas de Bonbon c’était intéressant parce que DaCosta n’était pas le seul lien avec merveille. Comme mentionné précédemment, Parris Elle a également été l’un des protagonistes du film, dans sa première collaboration avec Nia et cela a servi à avoir une première impression de la façon dont ce duo peut fonctionner, qui se retrouvera de la main de Les merveilles.