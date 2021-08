Le projet Buy Nothing vous rappellera tout ce qu’il y a de bon dans l’humanité

Sur Facebook, vous trouverez un petit coin du monde qui vous rappellera à quel point l’humanité peut être merveilleuse – et vous pourriez juste gagner une chaise d’appoint gratuite pour votre salon pendant que vous y êtes.

Le Buy Nothing Project est un mouvement social qui compte plus de 6 500 groupes dans le monde. C’est un réseau d’économies de cadeaux hyper-locales où les voisins peuvent se réunir et partager à peu près tout entre eux, d’une tasse de sucre aux canapés d’angle, sans échanger d’argent.

Fondé en 2013 par deux amies Rebecca Rockefeller et Liesl Clark à Bainbridge Island, Washington, le Buy Nothing Project compte actuellement 4,25 millions de participants dans 44 pays, selon son site Internet.

Le but du groupe est de pouvoir donner et recevoir gratuitement entre voisins (« Donnez où vous habitez » est le principe fondateur). raisons pour lesquelles il est payant d’être membre.

L’une des choses que j’aime personnellement dans le concept est la façon dont il nous permet d’être plus respectueux de l’environnement. Oui, des choses comme les cartons de déménagement peuvent être jetées dans le recyclage, mais les transmettre à quelqu’un d’autre leur donne encore plus de vie. Et bien sûr, il y a des tonnes d’autres choses à utiliser, des cintres aux miroirs et à la céramique qui ne peuvent pas être recyclés, donc c’est bien de les éviter d’aller dans une décharge.

L’EPA a rapporté que les décharges ont reçu 11,3 millions de tonnes de textiles en 2018. Donner un vêtement que vous ne portez plus à quelqu’un qui l’utilisera est tellement mieux. Getty Images

Un autre avantage incroyable du groupe est le sens de la communauté. Il s’agit de voisins qui se réunissent et partagent les uns avec les autres, ce qui peut sembler si pur et si beau, surtout en ces temps souvent isolés.

Une de mes amies maman a perdu la plupart de ses affaires lors d’un événement malheureux, et elle a pu remeubler toute sa maison – du canapé sur lequel sa famille s’assoit chaque nuit aux bols et tasses que ses enfants utilisent à l’heure des repas – avec des offrandes de sa part voisins à acheter rien.

Samantha Benson, membre de mon groupe, a demandé des bougies pour une veillée pour une famille voisine traversant une tragédie. « Tant de voisins ont fait des dons, c’était incroyable », m’a-t-elle dit.

Il y a tellement de gratitude à chaque don. Les gens publieront des photos des articles qu’ils ont reçus et montreront comment ils les ont utilisés – par exemple, une mijoteuse et le repas qu’ils ont préparé avec, une bibliothèque et les livres qu’ils y ont exposés, une jupe de sapin et l’arbre de Noël familial. ils ont placé dessus, etc.

Je pense que c’est tout simplement parfait que la première chose que j’ai reçue du groupe était une coupure de Pilea peperomioides d’un voisin, également connue sous le nom de « plante de partage » puisque vous pouvez facilement transmettre des boutures à des amis et des voisins pour qu’ils cultivent les leurs.

La contributrice d’AUJOURD’HUI, Julie Pennell (à gauche) pose avec sa voisine qui a partagé une tonte de plante via leur groupe local Buy Nothing. Avec l’aimable autorisation de Julie Pennell

Et il s’avère que la plante mère dont elle provient a produit environ 18 bébés plantes jusqu’à présent, qui sont tous dispersés dans notre quartier dans différentes maisons maintenant. Ma petite plante pousse bien et chaque fois que je la regarde posée sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine, je pense au voisin qui l’a partagée avec moi et à la générosité de notre groupe. Vous n’avez tout simplement pas la même expérience en achetant quelque chose dans un magasin.

Vous n’êtes pas membre, mais vous voulez en devenir un ? Découvrez plus d’informations sur le projet ci-dessous :

Comment rejoindre un groupe Buy Nothing ?

Tout d’abord, vérifiez si votre quartier a déjà un groupe Buy Nothing. Vous pouvez cliquer ici pour voir une liste de tous les groupes locaux existants. S’il n’y en a pas encore dans votre région, vous pouvez commencer le vôtre.

Quels types d’articles sont offerts sur Buy Nothing ?

Vous pouvez donner à peu près n’importe quoi (c’est légal) sur Buy Nothing, mais cela doit être offert gratuitement. Les articles n’ont pas besoin d’être neufs, et ils peuvent même être cassés tant que vous le mentionnez dans la publication. Par exemple, vous pourriez écrire : « Ce bureau a une énorme bosse, mais peut-être que vous vous en fichez ou que vous sachiez comment le réparer. »

Vous pouvez même proposer des services, comme des cours de cuisine ou du baby-sitting gratuit, ou des choses comme des billets pour un événement auquel vous ne pourrez peut-être plus assister.

Comment puis-je demander des choses sur Buy Nothing ?

S’il y a quelque chose que vous voulez ou dont vous avez besoin, avant d’acheter du neuf, vous pouvez demander au groupe et ils peuvent livrer. Il peut s’agir de n’importe quoi, du matériel d’emballage à un type de vêtement spécifique pour un costume d’Halloween ou même un gros article comme une télévision. C’est incroyable le genre de choses que les gens ont en train de ramasser la poussière dans leurs maisons qu’ils sont prêts (et excités !) à transmettre à quelqu’un d’autre. Il suffit de demander – et vous pouvez réellement recevoir.

Pour plus d’informations sur le projet Buy Nothing, rejoignez votre groupe local ou visitez buynothingproject.org.