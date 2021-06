Le film Nightwing n’est pas encore perdu, le réalisateur pense que la porte est toujours ouverte

De nombreux films DC Comics annoncés ont été en préparation au cours des deux dernières années. Une multitude d’entre eux n’ont pas été clairs sur leur libération ou non. La spéculation existe depuis Aile de nuit, l’un des films les plus attendus. Le projet a été annoncé pour la première fois en 2017. Un grand battage médiatique est venu avec la nouvelle d’un film basé sur l’un des personnages les plus populaires de la société de bandes dessinées. Des revers se sont produits pour plusieurs travaux, y compris Aile de nuit. Heureusement, le réalisateur du film Chris McKay a enfin révélé une mise à jour.

Chris McKay a récemment pris la parole dans une interview avec le podcast ReelBlend de CinemaBlend. Dans l’interview, il a déclaré que le film n’avait pas été annulé. Il souhaite toujours apporter le film au public. Considérant d’autres films de DC, tels que celui d’Ava Duvernay Nouveaux Dieux et le James Wan produit La tranchée ont été mis en conserve, c’est une bonne nouvelle pour les fans de l’univers.

« J’espère que c’est toujours une réalité. J’espère que nous pourrons toujours faire ce film. En ce qui me concerne, ce n’est pas encore perdu. C’est évidemment quelque chose qui … ils ont eu d’autres priorités, ils ont eu d’autres défis. Ils avaient eu des choses à faire, et je pense qu’ils ont trouvé leur chemin. Je pense que leurs récents succès, et les choses qu’ils ont l’intention de faire maintenant, je pense que cela nous ouvre la porte à encore capable de faire un film Nightwing. »

« Que vous l’appeliez » dans un univers alternatif « ou que vous choisissiez dans leur version multivers de quel univers il fait partie, il y a différentes manières de le faire. Mais Nightwing est un grand film plein d’action et d’émotion. être similaire à ce que nous faisons avec The Tomorrow War. Mais du point de vue de la portée et de l’échelle, en ce qui concerne le type d’action et le type de cœur, c’est ce que sera Nightwing. «

Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose aux bandes dessinées, aux projets d’animation ou à la série d’action en direct Titans, Nightwing est l’un des personnages DC les plus appréciés. Dans les bandes dessinées, Batman a de nombreuses personnes à assumer le rôle de Robin. Ces personnes incluent l’anti-héros Jason Todd, l’autre grand détective Tim Drake, fille d’un super-vilain et petite amie de Tim, Stephanie Brown, et l’adolescente en fuite du classique Carrie Kelly de The Dark Knight Returns. Cependant, Dick Grayson a été le premier et sans doute le meilleur à hériter du titre.

Il a fait ses débuts un an après le Caped Crusader en 1940. Ses parents, qui travaillaient comme acrobates de cirque, ont été assassinés alors qu’ils effectuaient l’une de leurs cascades devant une foule. Batman, dans son identité secrète de Bruce Wayne, était dans le public à l’époque. Il a pris sur lui d’élever le jeune Grayson de l’époque et de lui apprendre à lutter contre le crime. Il a été Robin pendant plusieurs années. Finalement, quand Dick a grandi, il s’est brouillé avec son mentor. Il est devenu son propre héros lorsqu’il a endossé le personnage de Nightwing. Il combat maintenant le crime en solo avec des équipes occasionnelles avec Batman et ses alliés.

Lors de discussions précédentes concernant le film, McKay a divulgué d’autres informations. Il a déclaré dans une interview avec Collider: « Ce sera un film d’action ****** dur à cuire avec beaucoup de cœur et d’émotion. Ce sera une course folle et amusante. Quiconque sera choisi comme Nightwing, et n’importe lequel des autres acteurs autour, vont vivre l’expérience d’un camp d’entraînement af ****** parce que ça va être beaucoup. » Bien qu’un acteur n’ait pas encore été choisi pour incarner le héros, les téléspectateurs pourraient noter qu’il y aura des séquences d’action impressionnantes.

Certains cinéphiles n’aiment pas trop se fier aux images générées par ordinateur. Quelque chose de positif pour eux, c’est que McKay ne suivra pas cette voie. Dans l’interview précédemment mentionnée de Collider, il a expliqué: « Je ne vais pas faire beaucoup de CG. Ça va être de la vraie merde. Ça va être un vrai cascadeur, et ils vont devoir faire tout le truc à la caméra et le faire de manière crédible. Pour les acteurs et l’équipe, ce sera une expérience viscérale, et pour le public. Ce ne sera pas comme beaucoup de ces films où il y a beaucoup de CG et de vol, et des choses comme ça. Tout ce qu’il fera devra être réel. »

Nightwing ne possède aucune capacité surhumaine. Cependant, cela ne fait rien pour entraver ses prouesses en tant que combattant. Chris McKay semble comprendre ce fait, lorsqu’il a parlé de « » Sa superpuissance est vraiment bonne, en tant qu’être humain, au combat et à la gymnastique et à la merde comme ça, alors vous allez voir ça à l’écran. Ça va être amusant! » Espérons que le projet ne soit pas abandonné à l’avenir. Beaucoup de gens aimeraient voir l’un des meilleurs personnages de la bande dessinée porté sur grand écran. Cette nouvelle est née à Cinemablend.

