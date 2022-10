Christian Bale a rappelé qu’on s’était moqué de lui pour son salaire dans American Psycho

célébrités

Christian Bale s’est souvenu et s’est souvenu que seul le réalisateur d’American Psycho le voulait comme protagoniste du film où ils se moquaient de son salaire.

Psycho américain est le film obsédant où balle chrétienne réalise une performance captivante du yuppie devenu tueur en série Patrick Bateman entrant dans une frénésie de violence alimentée par un narcissisme accru ainsi qu’un manque total d’empathie pour le reste des personnes qu’il traite comme des objets, et arrive enfin au point max meurtre .

balle chrétienne a avoué parler à GQ que personne ne voulait qu’il assume le rôle de Patrick Bateman, seul le réalisateur du film était convaincu que le Britannique réaliserait une performance mémorable, ce qui s’est finalement produit avec le travail stellaire de l’acteur de Batman commence. L’interprète a révélé : « Ils m’ont payé le strict minimum qu’ils étaient obligés de me payer ».

« Je me souviens d’une fois où j’étais assise dans la caravane de maquillage et les maquilleurs se moquaient de moi parce que j’étais moins payée que n’importe laquelle d’entre elles. »Bale a assuré qu’à cette époque, il vivait avec son père et sa sœur dans une maison qui allait être saisie, il était donc essentiel pour lui de gagner de l’argent et Psycho américain c’était la solution à ce problème même si ce n’était pas un salaire typique dans l’industrie cinématographique hollywoodienne.

Une performance à retenir et un salaire oubliable

balle chrétienne des blagues rappelant qu’à cette époque au début des années 2000 tous les acteurs qui obtenaient un rôle c’était parce que Leonardo DiCaprio avait refusé ce travail, tout comme il l’avait fait avec Psycho américain: « À ce jour, quel que soit le rôle que quelqu’un a obtenu, c’est uniquement parce que Leo l’a refusé au préalable. Peu importe ce que les autres vous disent. Peu importe à quel point vous êtes amical avec les réalisateurs. Tous ces gens avec qui j’ai travaillé plusieurs fois, ils lui ont tous offert chacun de ces rôles en premier. ».

En ce sens, l’acteur amsterdam il a remercié Leonardo DiCaprio et complété : « Savez-vous à quel point je suis reconnaissant de recevoir quoi que ce soit ? Je veux dire, je ne peux pas faire ce qu’il fait. Je ne voudrais pas non plus de l’exposition qu’il a. Et il le fait magnifiquement. Mais je soupçonne qu’à peu près tout le monde à Hollywood qui a le même âge que lui lui doit sa carrière, quel que soit le projet dans lequel il a joué. »

C’est la belle-mère de Bale, Gloria Steinem, avant d’épouser le père de l’acteur en septembre 2000, qui aurait encouragé DiCaprio à rejeter Psycho américain. Le co-scénariste du film, Guinevere Turner, a révélé lors d’une histoire orale pour le 20e anniversaire du film que Steinem a raconté Leonardo DiCaprio qu’il ne devrait pas continuer, après son rôle dans Titaniques, avec un film qui a un « une telle violence horrible envers les femmes ».

