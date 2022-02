Les ventes de Microsoft augmentent, mais surtout grâce à la plateforme cloud Azure

Microsoft vient de racheter Activision Blizzard King, à savoir pour fast 70 milliards de dollars. Selon ses propres déclarations, cela fait de la société la troisième plus grande entreprise en termes de ventes de jeux. Cependant, Microsoft fait toujours sa plus grosse affaire avec le cloud computing bleu azur.

Les ventes de Microsoft augmentent grâce au cloud computing Azure

C’est de cela qu’il s’agit : Microsoft en liste un la croissance des ventes, et pas trop serré. Le groupe tech le doit entre autres à la pandémie de coronavirus et à son influence sur le monde du travail. Plus les gens travaillent à domicile, plus l’argent afflue vers des solutions bureautiques telles que Microsoft Teams et des systèmes d’exploitation tels que Windows, mais surtout vers le Cloud Computing Azure.

au dernier trimestre, Ainsi, au cours des mois d’octobre, novembre et décembre, les ventes de Microsoft devraient totaliser 51,7 milliards de dollars ont totalisé Cela correspond évidemment à une augmentation d’un cinquième par rapport à la même période de l’année précédente. la Le profit est probablement de 18,8 milliards dollars, ce trimestre seulement, comme le rapporte Business Insider. Cela est dû, entre autres, au fait que beaucoup de gens travaillent depuis leur bureau à domicile.

Qu’est-ce que Microsoft Azure ? Microsoft Azure est le division infonuagique de Microsoft. Cela veut dire qu’ici Puissance de calcul, services et serveurs être mis à disposition, à grande échelle et principalement pour les entreprises pas pour un usage privé. Azure est probablement l’endroit où Microsoft gagne le plus d’argent.

La division jeux de Microsoft cependant, il est clair seulement 11 % des ventes totales en dehors. Cela aide à mettre en perspective l’énorme affaire que Microsoft prévoit d’acheter Activision Blizzard King pour plus de 68 milliards de dollars. Même après cela, Microsoft devrait encore disposer de ressources financières suffisantes pour procéder à d’autres acquisitions d’une ampleur similaire. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici :

Sony vient d’annoncer que pour 3,6 milliards de dollars, Acheté le développeur de Destiny Bungie doit être. Sony est susceptible de mettre un pied dans la porte à long terme Marché des jeux de tir et surtout de service promesse.

Que dites-vous des ventes de Microsoft en comparaison de taille ? Dites le nous dans les commentaires.