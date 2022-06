Quelles sont les chances de voir un autre film de Jurassic Park ?

Images universelles

Jeudi dernier, la troisième et dernière partie de Monde jurassiquequi présentait les retours de Laura Dern et Sam Neill dans la distribution principale.

©IMDBJurassic Park aura 30 ans en 2023.

Après 4 ans d’attente, la plupart causés par la faute de la pandémie et le coronavirusle troisième et dernier volet de la trilogie de Monde jurassiquede la main de Colin Trevorrow. De plus, cela a servi à mettre fin à toute la saga qui a commencé avec l’aide de Steven Spielberg il y a 30 ans, avec les retours de Laura Dern et Sam Neil au casting où il était déjà présent Jeff Goldblum.

Bien qu’il n’y ait rien de confirmé quant à la possibilité de voir un nouveau film (à la fois dans Monde jurassique avec Chris Pratt Oui Bryce Dallas Howard, comme pour les originaux), il convient de réfléchir aux chances qu’un septième film soit produit. Ensuite, nous vous dirons pourquoi nous pensons qu’un autre long métrage de la franchise peut être réalisé, même si, bien sûr, ce sera avec des spoilers.

D’après la fin du film, il est clair que dans parc jurassique la porte ne pouvait jamais être considérée comme fermée. Parce que? Car alors que tout indiquait que le tyrannosaurus rex, la grande star de la saga, était tombé aux mains du gigantosaure, un dernier effort lui a permis de récupérer et de gagner la bataille avec l’aide d’un des nouveaux dinosaures. C’est-à-dire que des reptiles, nous continuons à compter sur le plus important, celui qui a toujours eu une bataille finale dans chaque film.

Mais aussi, le problème des dinosaures coexistant avec la société actuelle n’est pas résolu. L’idée que tant de créatures naturellement violentes ou dangereuses se soient échappées ne fait que mettre la vie humaine en danger. Le message de coexistence est super encourageant et positif dans un monde où la nature n’a pas été aussi modifiée par les mains humaines. Mais que se passera-t-il lorsque les vélociraptors commenceront à attaquer les humains ? Ce problème ouvre déjà les portes pour revoir une histoire de ce style.

+Et le casting de Jurassic Park ?

De tous ceux qui participent aux productions de parc jurassique Oui Monde jurassiquecelui qui a le plus de chances de revenir et de faire sa propre histoire est le personnage joué par BD Wong, docteur wu, responsable de la manipulation génétique des dinosaures. De la même manière qu’il a exterminé les sauterelles avec sa création, il pourrait être sommé d’en finir avec les dinosaures qui ne peuvent être transférés dans le sanctuaire créé à la fin du film. Bien sûr, cela impliquerait également la réapparition de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard avec ses caractères amoureux des animaux, mais pas nécessairement ceux de Dern, Godlbum et Neill. Aimeriez-vous voir un autre film ?

