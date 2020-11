Joe Biden, Keir Starmer et Kamala Harris soulignent la Journée du souvenir trans

Joe Biden et Kier Starmer figuraient parmi les nombreux leaders mondiaux à marquer la Journée du souvenir trans (Getty)

Joe Biden, Kamala Harris et Kier Starmer figuraient parmi les nombreux dirigeants mondiaux et poids lourds politiques qui ont rendu hommage à la Journée du souvenir trans, une journée pour honorer et se souvenir des nombreuses vies perdues à cause de la violence transphobe.

Leurs paroles de solidarité ont été particulièrement poignantes alors que 2020 tire à sa fin, passant dans l’histoire comme l’année la plus meurtrière pour les meurtres de transgenres aux États-Unis depuis le début des enregistrements.

Le président élu Biden a reconnu ce fait troublant en réaffirmant sa promesse de protéger et d’autonomiser les citoyens transgenres.

«À bien des égards, 2020 a été une année de souffrances et de pertes énormes», a-t-il déclaré dans une déclaration qui donne à réfléchir. «Au moins 37 personnes transgenres et non conformes au genre ont été tuées cette année, la plupart étant des femmes transgenres noires et brunes. C’est intolérable. »

Ses paroles ont été reprises par le vice-président élu Harris, qui a réitéré les statistiques horribles et juré: «Aujourd’hui et chaque jour, nous devons nous réengager pour mettre fin à cette épidémie.»

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a également rendu hommage dans une longue déclaration de la Journée du souvenir des trans qui a honoré les «innombrables Américains transgenres, trop souvent anonymes, qui ont été confrontés à la violence brutale, à la discrimination et au meurtre pour avoir eu le courage de vivre comme eux-mêmes».

Au Royaume-Uni, le leader travailliste Kier Starmer a déclaré que son parti était engagé pour « une société exempte de haine et de discrimination », tandis que la première secrétaire d’État de l’ombre, Angela Rayner, a promis que « le parti travailliste se tient fièrement aux côtés de la communauté trans ».

Le maire de Londres, Sadiq Khan, qui s’est précédemment déclaré un allié transgenre, a marqué la Journée du souvenir des trans en exhortant les autres à lutter contre la transphobie et à protéger «la sécurité et la dignité» des personnes trans et non conformes au genre.

Les hommages pour la Journée du souvenir des trans ont également été rendus par le Women’s Institute, Caroline Lucas du parti vert, l’auteure féministe Mona Eltahawy, la légende du tennis Billie Jean King et le musicien Hozier, qui a soulevé le drapeau trans lors d’une performance au London Palladium l’année dernière.

Mais c’était particulièrement révélateur de voir les noms qui ont choisi de ne pas marquer le jour important.

Il n’y avait rien de la part du Premier ministre britannique Boris Johnson, dont les plans visant à supprimer l’auto-identification des trans ont été sévèrement condamnés par des groupes LGBT + multipartites cette année – et qui fait actuellement l’objet d’un examen minutieux pour sa décision de supprimer les initiatives d’intimidation contre les LGBT +.

Il n’y avait rien non plus de Liz Truss, dont le rôle de ministre des femmes et de l’égalité justifierait certainement la reconnaissance de la Journée du souvenir trans. Son rejet choquant des réformes de la loi sur la reconnaissance du genre lui donnerait une bonne raison de rétablir la confiance avec cette communauté, mais Truss n’a même pas réussi à gérer un simple tweet.

Son homologue des libéraux démocrates, Wera Hobhouse, n’avait également rien à dire malgré sa condamnation antérieure de l’attaque de Truss contre les droits des trans.

Et la députée travailliste Rosie Duffield était également silencieuse, malgré son insistance répétée cette année sur le fait qu’elle n’était pas transphobe.

«Je suis, et j’ai toujours été, totalement en faveur des droits des trans. J’ai passé des décennies à faire campagne pour l’égalité et à soutenir les droits des LGBT + », a-t-elle affirmé en août – mais si elle avait des idées sur la Journée du souvenir des trans, elle les gardait pour elle.