‘El Marginal 4’ : 5 curiosités que vous ne saviez pas sur la quatrième saison

‘Le Marginal 4’ C’est l’une des séries qui se positionne dans le top 10 des Netflix après sa sortie le 19 janvier où il continue l’histoire des personnages après l’incendie de San Onofre, qui a marqué la fin de la première saison. Maintenant, nous allons vous dire de Spoiler quelques détails que vous ne connaissiez pas sur la fiction.

Puente Viejo, la nouvelle maison de Pastor, Mario Borges et Diosito

La prison de Puente Viejo avait un délai d’exécution de 3 mois. Fabriqué à l’intérieur d’une usine métallurgique à partir de 1912, sa structure avait la possibilité de l’adapter à ce qui serait une véritable prison.

Les matériaux utilisés étaient principalement des blocs de béton et de la ferronnerie, et l’ensemble de l’espace a subi une transformation majeure par la directrice artistique, Julia Freid. Les caractéristiques de sa conception ont été inspirées par de vraies prisons en Amérique latine et certaines qui ont été visitées à Buenos Aires.

L’art du costume

Plus de 400 modifications ont été apportées à l’ensemble de la production. Une recherche de vêtements a été effectuée, notamment dans les foires vintage, et des tissus avec des traitements de vieillissement et de teinture sont intervenus. Les couleurs saturées ont été évitées et la casse et l’usure ont été générées dans chacune d’elles.

musicalisation

Sebastián Ortega connaissait la musique de L-Gante, Bizarrap et Pablo Lescano et était d’accord avec la production qu’ils étaient idéaux non seulement en raison de leur popularité, mais parce qu’ils allaient avec le style de la série. C’est ainsi que le rideau musical de la série a été généré avec eux. De plus, 80 pistes musicales accessoires ont été créées pour les saisons 4 et 5.

Le défi des enregistrements et de leur nombre

La production de saisons 4 et 5 C’était s’adapter à l’imprévu face au contexte. Comme le défi de devoir enregistrer à distance, c’est-à-dire avec le réalisateur depuis chez lui via le carnet en ligne, pour regarder les scènes et donner des consignes pour que les enregistrements puissent continuer.

Le tournage des deux saisons a duré 7 mois.

Le montage et la post-production ont duré 9 mois, avec un total de 1 100 personnes travaillant dessus.

Las dos temporadas se rodaron en 33 locaciones reales, como juzgados de menores, rutas nacionales, hospitales, cementerios y en 18 espacios construidos dentro de la nueva cárcel, como buzón, sala de visitas, biblioteca, enfermería, pabellones, capilla, baños, oficinas , entre autres. Au total, 2 926 figurants ont été utilisés pour les saisons 4 et 5.

De quoi parle ‘El Marginal 4’ ?

Borges (Claudio Rissi) et Diosito (Nicolás Furtado), se retrouvent depuis Puente Viejo. La réunion entre Pastor et Diosito ravivera de vieux sentiments forts pour les deux. César (Abel Ayala) rejoint le combat, qui y a été muté, et est le leader qui représente les U21. De l’extérieur, Sergio Antín (Gerardo Romano) travaillera pour obtenir la prison, face à l’actuel réalisateur. Et Emma Molinari (Martina Gusmán) travaillera pour aider Pastor dans une nouvelle et dangereuse tentative d’évasion.

Qui sont les personnages principaux?

Juan Minujín (Pasteur), Nicolás Furtado (Diosito), Martina Gusmán (Emma), Claudio Rissi (Borges) et Gerardo Romano (Antín). Avec Ariel Staltari (Bardo), Daniel Pacheco (James), Ana Garibaldi (Gladys), Abel Ayala (César), Facundo Espinoza (Enzo), Ernesto Larrese (Padre Ramón), Emanuel García (Arnold), Ignacio Quesada (Brian), Marcelo Peralta (Barny). Acteur invité Rodolfo Ranni (Galván), avec une performance spéciale de Luis Luque (Coco).

