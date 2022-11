Le feuilleton turc Madre est-il sur Netflix ?

Série

Madre s’est imposé comme l’un des feuilletons préférés d’Amérique latine et Netflix est une plateforme qui propose plusieurs options.

© IMDbLe feuilleton turc Madre est-il sur Netflix ?

Les feuilletons télévisés sont l’un des genres les plus populaires dans différentes régions du monde, mais au cours des dernières décennies, il y a eu un phénomène de titres de pays lointains arrivant sur des territoires d’une langue différente et cela n’a pas été un obstacle pour en profiter, comme ceux de Turquie. Actuellement, le service de streaming Netflix Il a plusieurs options intéressantes dans son catalogue, mais une grande partie des abonnés veulent Mère. Il est disponible?

Il s’agit d’une série télévisée turque coproduite par MedYapım et MF Yapım pour Star TV qui a été créée en octobre 2016. Elle est basée sur le drame japonais « Mother » écrit par Yuji Sakamoto. Son casting est composé de : Beren Gokyildiz, Cansu Dere, Vahide Gördüm, Gonca Vuslateri, Gülenay Kalkan, Berkay Ates, Alize Gördüm, Ahsen Eroglu, Serhat Teoman et Meral Çetinkaya, entre autres.

L’intrigue suit Zeynep Güneş, une jeune femme qui veut se consacrer à la photographie. En attendant, elle commence à travailler comme enseignante suppléante dans un collège. Bien qu’il ne se sente pas à l’aise, il découvre son côté le plus sensible lorsqu’il rencontre Melek, une fille intelligente qui a du mal à vivre à la maison. Son père est décédé dans un accident et sa mère Sule doit subvenir aux charges du ménage. Elle rencontre également Cengiz, son nouveau partenaire, qui est clair que la petite fille est une nuisance entre eux. Zeynep décide de quitter la ville et de prendre soin d’elle, devenant la mère de la fille.

Selon les chiffres officiels de la Turquie, le feuilleton a atteint en moyenne 6,72 points d’audience et est resté à la deuxième place le mardi, ce qui en fait l’une des séries les plus regardées de l’année, en plus d’avoir de bonnes critiques. Dans son troisième épisode, le public a augmenté et atteint une moyenne de 10,78 points et une part d’écran de 25,31%. De cette façon, son succès s’est répandu dans le monde entier, atteignant des pays comme l’Argentine, le Mexique, la Colombie, l’Uruguay, l’Espagne, l’Équateur, le Paraguay, les États-Unis et le Chili.

+Est-ce que Mother est disponible sur Netflix ?

Bien qu’il s’agisse d’un programme qui a ajouté des millions de fans qui veulent revoir ses épisodes, nous devons vous dire qu’actuellement Mère non disponible sur netflix. Au-delà ce n’est pas sur cette plateforme, on vous dit que Si vous êtes au Mexique, vous pouvez regarder la telenovela en streaming via Tubi. On s’attend à ce qu’il puisse atteindre d’autres espaces bientôt.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂