Les meilleures offres Black Friday sur les télescopes et jumelles Meade

Meade Instruments, également connu simplement sous le nom de Meade, a été fondé en 1972 et est l’un des plus grands fabricants mondiaux de télescopes, aux côtés de Celestron, Sky-Watcher, Vixen et Orion. Fabricant de jumelles, de microscopes, de longues-vues et de caméras à dispositif à couplage de charge (CCD) pour l’astrophotographie, Meade négocie également sous le nom de Coronado dans la vente de télescopes solaires amateurs pour l’observation de la surface du soleil.

Étant donné que Meade propose une large gamme d’optiques, les observateurs du ciel sont en mesure de choisir l’instrument parfait pour eux, qu’ils débutent tout juste dans l’observation ou qu’ils soient un vétéran du ciel nocturne. Quel que soit votre niveau, Meade a le télescope ou les jumelles pour vous – cette page est mise à jour quotidiennement avec les dernières offres, alors assurez-vous de revenir régulièrement pour faire des économies sur les optiques haut de gamme.

De nombreux débutants, observateurs occasionnels et astronomes chevronnés apprécient la facilité d’utilisation de jumelles pour balayer le ciel nocturne. Si c’est vous et que vous cherchez à faire un achat, Meade aura les bonnes jumelles pour vous – que vous recherchiez quelque chose de léger pour observer les cratères et la jument sur la lune ou des optiques dédiées à l’agrandissement des planètes, des galaxies brillantes, des étoiles. grappes et nébuleuses. Si vous avez besoin d’une introduction sur les jumelles qui vous conviennent le mieux, consultez notre guide et si vous souhaitez faire le tour, voici la meilleure sélection de jumelles de 45secondes.fr.

Vente du Black Friday maintenant sur: Les meilleures offres de jumelles Meade du jour

Quel télescope Meade devriez-vous acheter?

Avant de vous séparer de votre argent, il est essentiel de tenir compte de l’expérience que vous avez avec les télescopes ainsi que du montant que vous devez dépenser pour un kit – par exemple, nous ne recommanderions pas à un débutant d’investir massivement dans un télescope compliqué: cela se terminerait par une expérience insatisfaisante.

Quel que soit votre niveau d’expérience, Meade dispose d’un télescope adapté à tous les budgets. Avec les réfracteurs Meade Infinity 60 et Meade Infinity 70 coûtant moins de 100 €, les débutants souhaitant sauter ou mettre à niveau des jumelles sont bien placés pour améliorer leur optique sans avoir à faire un investissement important. Les observateurs du ciel novices avec un budget légèrement plus important pourront obtenir des vues améliorées avec le Meade StarPro 90 et le best-seller Meade Infinity 102.

Augmenter votre ouverture augmentera la capacité de collecte de lumière d’un instrument, améliorant la vue des cibles du système solaire et recherchant les galaxies et les nébuleuses plus faibles que les petits télescopes ont du mal à détecter.

Vente du Black Friday maintenant sur: Les meilleures offres du télescope Meade du jour

Ceux qui ont un budget d’au moins 500 € et qui sont confiants dans l’utilisation de montures informatisées ou GoTo devraient certainement donner à la série Meade ETX Observer un regard clair et net sur le système solaire et les cibles du ciel profond en appuyant simplement sur un bouton. Le Meade ETX125 Observer, qui offre également des optiques entièrement multicouches pour des observations haute définition, est notre préféré.

Entrant dans la fourchette de prix de 800 € à 1000 €, nous nous dirigeons vers le territoire des amateurs. Si vous recherchez une mise à niveau, l’optique est encore meilleure – nous vous recommandons le Meade LX65 6 pouces et le Meade LX65 8 pouces GoTo, pour lesquels vous pouvez trouver des offres intéressantes sur cette page.

Si vous avez plus de 1000 € à dépenser ou même quelques milliers de dollars à hauteur de 20000 € et que l’observation du ciel est un passe-temps sérieux, Meade propose des offres intéressantes sur des optiques de qualité supérieure. De plus, la taille de l’ouverture augmente, ce qui offre des vues encore meilleures de l’univers – nous vous recommandons de prendre pleinement en considération la gamme de télescopes Meade LX600-ACF.