Andrew Garfield a parlé de la pression d’avoir des enfants avant l’âge de 40 ans

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Spider-Man a expliqué pourquoi il n’avait pas eu d’enfants jusqu’à présent. Comment affronter l’obligation sociale d’être père avant 40 ans ?

©GettyAndrew Garfield a expliqué pourquoi il n’a pas eu d’enfants jusqu’à présent.

Grâce à des rôles comme Peter Parker dans L’incroyable homme-araignée ou Jonathan Larson dans Tic, tic… BOUM !, Andrew Garfield Il s’est positionné comme l’un des acteurs les plus aimés de l’industrie. C’est pourquoi ses fidèles fans veulent non seulement tout savoir sur son travail au niveau interprétatif, mais aussi savoir ce qui se passe dans sa vie personnelle. L’année prochaine, il fêtera son 40 ans et quelques questions commencent à apparaître : Sera-t-il père à un moment de sa vie ?

Andrew est né le 20 août 1983, ce qui lui fait 39 ans. Dès son plus jeune âge, il commence à se former à sa passion pour le théâtre et finalement en 2004 – à seulement 21 ans – il obtient ses premiers rôles au théâtre. En ce sens, il a passé près de la moitié de sa vie à se consacrer pleinement à des projets qui demandaient du temps et de l’engagement. Et même si une bonne partie des spectateurs attendent que ça prenne du temps pour former une famillela vérité est qu’il ne pense pas qu’il le fera immédiatement.

En dialogue avec GQ, l’acteur britannique s’est exprimé sur son prochain anniversaire : « Je dois commencer à penser à une bonne fête. Si j’organise quelque chose d’amusant, ce sera super. La bonne nouvelle est qu’avec tous mes amis de l’école, nous célébrons ensemble. C’est intéressant, j’ai toujours pensé que je serais la première à avoir des enfants et à m’installer. La plupart d’entre eux ont des partenaires et des enfants, et je suis ici… en train de manger un hamburger et de contempler l’existence. Essayer de remplir mes journées avec autant de bêtises que possible”.

Bien qu’elle n’exclue pas d’avoir des enfants à l’avenir, aujourd’hui, elle ne ressent pas cela comme une pression comme elle le faisait il y a des années. Andrew Garfield lui-même a insisté : «Me libérer de l’obligation sociale de procréer au moment où j’ai 40 ans, c’est devenu quelque chose d’intéressant pour moi”. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait jusqu’à présent ? « Oh mon Dieu. Par ou commencer? Je ne sais pas, il s’agit d’accepter un chemin différent de celui qu’on attend de moi depuis que je suis né», a-t-il fait remarquer.

Ainsi, l’acteur qui a brillé avec son retour en tant que Spider-Man a récemment conclu : « Je me suis éloigné de l’idée de, ‘Maintenant tu auras fait ça et tu auras au moins un enfant.’ Je pense que je suis un peu à blâmer pour cela. Et évidemment c’est plus facile pour moi en tant qu’homme. La vie est en charge, nous verrons ce qui se passe. j’ai beaucoup de curiosité”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂