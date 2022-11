Anya Taylor-Joy a avoué sa plus grande phobie

Curiosités

L’actrice tourne actuellement le nouveau film Mad Max en Australie et ce jeudi sera présenté en première Le menu.

©GettyAnya Taylor-Joy.

Avec une carrière en plein essor, Anya Taylor Joy C’est l’une des sensations de l’industrie de Hollywood. Il s’agira de faire une série en Netflix ou jouer dans le dernier film d’une saga australienne historique en tant que Mad Max, l’interprète convoque toujours. Il y a une grande partie de ses followers qui attendent de voir quel sera le prochain projet qu’il fera et qui connaissent chacune de ses étapes en profondeur.

En ce sens, ce sont les fans les plus fidèles qui connaissent parfaitement les goûts et les plaisirs de Anya Taylor Joy. Mais, seront-ils aussi ceux qui connaîtront leurs plus grandes peurs, leurs phobies ? Il y a quelques jours, l’actrice Gambit de la reine Il était dans l’émission de Graham Norton où il a parlé de ce qui lui fait le plus peur au monde. Selon le héberger du spectacle, c’est une peur « légitime »quelque chose dans lequel Anya Taylor Joy entièrement assorti.

« Les portes tournantes me font peur. J’ai très peur d’être coupé en deux ou d’être coincé dans un seul »a assuré l’actrice de Peaky Blinders. Graham Norton Il a souligné que plusieurs fois, le problème pour franchir une entrée de ce style est lié au rythme avec lequel nous marchons et à la vitesse de la porte. « Oh mon Dieu, et à l’aéroport, tout le monde avec ses bagages et je me dis : ‘Je vais mourir, je vais mourir ici' »stressé Anya Taylor Joy.

Comme si cela ne suffisait pas, l’un des invités de l’émission de Graham Norton ajouté un détail de plus à la phobie de Anya Taylor Joy. C’est à propos de l’actrice Anna Maxwell Martin, qui a souligné qu’il y a une chaussure en particulier qui lui fait craindre pour l’intégrité de ses orteils : les tongs. En faisant ce commentaire, le protagoniste de Le menu Il ne put s’empêcher d’avoir encore plus peur : « Pourquoi avez-vous dû aggraver cela? »dit-il sous les rires du public.

+Le jour où Peaky Blinders a mis sa phobie à l’épreuve

Dans Peaky Blinders, Anya Taylor Joy il s’est mis à la place de Gina Greyun personnage qui s’est présenté comme l’épouse de Michael et qu’il n’a pas fallu longtemps pour contrarier tommy shelby, qui pensait qu’elle le manipulait. Comme l’actrice l’a rappelé, le premier jour où elle a tourné pour cette série, sa phobie a été mise à l’épreuve. « La première scène que j’ai faite dans Peaky Blinders c’était un plan séquence. Vous étiez censé entrer par une porte tournante, attraper quelqu’un, le faire passer par la porte tournante. Sur la première prise, j’étais coincé là-bas. »il s’est souvenu.

