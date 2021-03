Le faucon et le soldat de l’hiver se sentent plus comme un film que WandaVision promet MCU Boss

WandaVision a placé la barre haute pour toutes les futures émissions MCU sur Disney +. La prochaine étape est Le faucon et le soldat de l’hiver, qui devrait bientôt faire ses débuts sur la plate-forme de streaming. Tandis que WandaVision joué comme une sitcom traditionnelle avec un format épisodique, le showrunner MCU Kevin Feige a récemment expliqué dans une interview que Le faucon et le soldat de l’hiver ressemblera plus à un très long film qu’à une émission de télévision.

« [The length of the show will be] pas tout à fait huit heures, mais oui. Tout se résume à la narration. Je suppose que la réponse courte est que nous ne la distinguons pas trop. La barre est placée haute pour les fonctionnalités et pour la série, et nous essayons de la dépasser à chaque fois. Évidemment, le dévoilement hebdomadaire nous donne des opportunités, comme nous le voyons maintenant avec WandaVision avec certitude. »

« Mais nous construisons les émissions à vivre de cette façon, la façon dont nous développons nos fonctionnalités pour être expérimentées dans une course, et parfois elles ont des balises qui suggèrent l’avenir. C’est amusant de pouvoir faire cette semaine après semaine. à part ça, c’est la même barre haute que nous essayons de nous fixer et que nous voulons répondre aux attentes du public quand il va au cinéma pour voir l’un de nos films ou quand il s’allume maintenant Disney +. «

Sam Wilson alias The Falcon, joué par Anthony Mackie, a eu un début difficile dans sa relation avec Bucky Barnes alias The Winter Soldier, joué par Sebastian Stan, considérant que ce dernier essayait d’assassiner Sam et ses amis pendant toute la durée de Bucky. devenir un maître assassin « phase. Avengers: Fin de partie a vu Sam et Bucky du même côté, faisant face à la perte de Steve Rogers en tant que Captain America. Selon Feige, Le faucon et le soldat de l’hiver verra les deux principaux acteurs prendre le devant de la scène alors que leur vie personnelle reçoit enfin l’attention qu’elle mérite.

« Anthony Mackie et Sebastian Stan sont des acteurs spectaculaires que nous avions l’impression de ne pas avoir suffisamment exploré leurs histoires, leurs antécédents ou leurs histoires personnelles en tant que Sam Wilson et Bucky Barnes. Nous avons donc toujours pensé que nous voulions en savoir plus sur les deux. Et dans les petites interactions qu’ils ont eues les uns avec les autres dans The Winter Soldier, dans Civil War – des quotidiens de Civil War, en les voyant interagir en tant qu’amis d’un meilleur ami commun dans Captain America, c’était très amusant dynamique. Nous avons pensé que si jamais nous avions cette opportunité, nous regarderions une émission entière avec eux deux, et Disney + nous offre enfin cette opportunité. «

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette une distribution principale d’Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. La série sortira le 19 mars sur Disney +. Cette nouvelle provient de The Companion.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, WandaVision, Disney Plus, Streaming